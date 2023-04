1MORE ComfoBuds Mini-Kopfhörer gewannen iF Design Award 2023

SHENZHEN, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- 1MORE, ein weltweit tätiges Premium-Audiounternehmen für Verbraucher, gab bekannt, dass seine 1MORE ComfoBuds Mini-Kopfhörer mit dem iF Design Award 2023 ausgezeichnet wurden. Der iF Design Award ist eine jahrzehntealte Auszeichnung, die jährlich vom Verein Industrie Forum Design in Hannover, der ältesten Agentur für Industriedesign in Deutschland, vergeben wird.

Insgesamt 11.000 Einreichungen aus 56 Ländern gingen in diesem Jahr beim iF Forum Design ein. Die Auszeichnung würdigt das Engagement von 1MORE, Verbrauchern High-End-Audiolösungen mit Sound in Studioqualität, filigranem Design und hervorragender Verarbeitungsqualität anzubieten.