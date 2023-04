MolecuLight schließt SOC 2 Typ l Audit und Akkreditierung erfolgreich ab

Der erfolgreiche Abschluss des jüngsten Audits zeigt

MolecuLights Engagement für die Datensicherheit

TORONTO, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung zur Lokalisierung und Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in und um Wunden, gab bekannt, dass es die SOC 2 Typ I-Vorschriften erfüllt und sein Audit in Übereinstimmung mit den Standards des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) für Systems and Organization Controls (SOC) erfolgreich abgeschlossen hat. Dies ermöglicht es MolecuLight, die Bedürfnisse seiner Kunden weltweit besser zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass die Datenmanagementpraktiken und organisatorischen Kontrollen des Unternehmens den höchsten internationalen Standards entsprechen.