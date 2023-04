Scholz und Habeck diskutieren auf Rügen über geplantes LNG-Terminal

BINZ (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) suchen in der Debatte über ein geplantes Flüssigerdgas-Terminal am Standort Rügen den Dialog mit Verbänden, Bürgermeistern und Wirtschaftsvertretern. Mit dem Treffen am Donnerstag (17.00 Uhr) auf der Insel kommt die Bundesregierung Forderungen von Kritikern der LNG-Terminal-Pläne nach. Diese hatten von einem längst überfälligen Dialog gesprochen.

An den Gesprächen in Binz wird auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) teilnehmen. Sie hatte zuvor gesagt, sie erwarte eine Erklärung seitens der Bundesregierung, inwiefern ein LNG-Terminal am Standort Rügen überhaupt benötigt wird.

Mehrere Gemeinden auf der Insel lehnen ein Terminal am Standort Rügen grundsätzlich ab. Sie befürchten Auswirkungen auf den für Rügen besonders wichtigen Tourismus und die Umwelt. Es ist unklar, wo genau der Bund plant, sein gechartertes schwimmendes Terminal einzusetzen./chh/DP/jha