Greenpeace warnt vor gefährlichen Stoffen durch EU-Mercosur-Abkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation Greenpeace hat mit Blick auf ein geplantes Handelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur vor der Einfuhr gefährlicher Stoffe gewarnt. Das Abkommen drohe den Handel mit Pestiziden zu fördern. "Handelsabkommen, die die Produktion, den Handel und den Einsatz von chemischen Pestiziden steigern, sollten eigentlich der Vergangenheit angehören", kritisieren die Umweltschützer. Das EU-Mercosur-Abkommen würde sowohl die Menge der eingesetzten Pestizide als auch die Menge der in der EU verkauften pestizidbelasteten Produkte erhöhen. Das Abkommen müsse daher gestoppt werden, forderte Greenpeace.

Greenpeace hatte nach eigenen Angaben brasilianische Limetten, die in Supermärkten in acht EU-Ländern verkauft wurden, auf Pestizidbelastungen hin untersucht. Diese Limetten seien in einem akkreditierten und zertifizierten Labor getestet worden. Das Labor habe Rückstände zahlreicher Pestizide festgestellt, die in Europa hergestellt und nach Brasilien exportiert würden.