Neubaur sieht 'erhebliches Potenzial' für schwimmende Solaranlagen

DÜSSELDORF/HALTERN AM SEE (dpa-AFX) - Die Landesregierung will mehr schwimmende Solaranlagen auf Seen. "Für den Ausbau der Solarenergie bieten schwimmende Photovoltaikanlagen besonders bei uns in Nordrhein-Westfalen mit vielen Abgrabungs-, Gewinnungs- und Tagebauseen erhebliches Potenzial", sagte Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses wollen wir zügig erschließen."

Anlass für die Stellungnahme ist die Inbetriebnahme von Deutschlands größter schwimmender Photovoltaikanlage auf einem Baggersee in Haltern vor knapp einem Jahr. Der Betreiber, das Rohstoffunternehmen Quarzwerke, will am Donnerstag über seine Erfahrungen mit der sogenannten Floating-PV-Anlage (von englisch to float schwimmen) berichten.