- Absichtserklärung hinsichtlich Abnahme von Barrambie mit Jiuxing Titanium Materials Co. sowohl für direkt verschifftes Erz („DSO“) als auch für titanreiche gemischte Schwerkraftkonzentrate („MGC“) unterzeichnet

- Jüngste Vormachbarkeitsstudie wird aktualisiert, um geplante Erschließung von reinem DSO/MGC-Betrieb widerzuspiegeln (Ergebnisse für Mai 2023 erwartet)

- Bietet klaren, kapitalschonenden Erschließungspfad

20. April 2023 / IRW-Press / Neometals Ltd. (ASX: NMT & AIM: NMT) („Neometals“ oder das „Unternehmen“), ein aufstrebender Hersteller von nachhaltigen Batteriematerialien, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Australian Titanium Pty. Ltd. („ATi“) eine Absichtserklärung (die „Absichtserklärung“) unterzeichnet hat, in der die wesentlichen Prinzipien beschrieben werden, die die Basis für ein verbindliches Abnahmeabkommen (das „Abnahmeabkommen“) mit Jiuxing Titanium Materials (Liaonging) Co. Ltd. („Jiuxing“) darstellen werden. Die Absichtserklärung ist ein wesentlicher Schritt der Strategie von Neometals hinsichtlich der Entwicklung eines Bergbaubetriebs bei seinem Projekt Barrambie (im Besitz von ATi) in der Region Murchison in Western Australia. Jiuxing ist einer der führenden Produzenten von Titanschlacke in Chloridqualität in China und ein wichtiger Lieferant für BAOTi HUASHEN TITANIUM INDUSTRY CO.LTD. BAOTi Huashen ist auch das fortschrittlichste Großschmelzunternehmen für Lithium in China.

In der Absichtserklärung wurden einige wesentliche Handelsparameter festgelegt, auf deren Basis ein verbindliches Abnahmeabkommen zwischen ATi und Jiuxing ausverhandelt werden wird:

Vertragslaufzeit - Fünf Jahre ab dem Datum der ersten kommerziellen Produktion von DSO, mit einer geplanten Laufzeit von zunächst zwölf Monaten für den Verkauf und Kauf von DSO und einer anschließenden geplanten Laufzeit von 48 Monaten für den Verkauf und Kauf von MGC Menge - Mindestmenge DSO : 1.000.000 Tonnen (Feuchtgewicht), MGC : 800.000 Tonnen (Feuchtgewicht) pro Jahr Verkaufsbedingungen - DSO : tatsächliche Lieferkosten auf CIF China Main Port-Basis (einschließlich Lizenzgebühren) zuzüglich einer festen Marge; MGC : gewonnen aus australischem Ilmenitkonzentrat, 55–58 % TiO 2 , auf CIF China Main Port-Basis, multipliziert mit einem Abbauwürdigkeitsfaktor, vorbehaltlich eines festen Tiefstpreises mit jährlichen Anpassungen nur nach oben unter Bezugnahme auf die größere der beiden relevanten CPI-Kennzahlen und einen Mechanismus auf Basis australischer Gas-, Diesel- und Arbeitsindizes Zahlungsbedingungen - Zahlung für Lieferungen erfolgt an ATi durch Inanspruchnahme von Bürgschaft einer Bank oder eines Finanzinstituts, das eine Niederlassung in Australien hat

Chris Reed, Managing Director von Neometals, sagte: „Damit ist das Fundament für eine rasche und kapitalschonende Erschließung und Abnahme unseres Projekts Barrambie gelegt. Jiuxing hat sein Bestreben hinsichtlich der Formalisierung einer der weltweit größten Abnahmeabkommen für Titanmineralien unter Beweis gestellt. Trotz der globalen Wirtschaftslage und der Situation auf den Finanzmärkten sind die Nachfrage und die Preisbestimmung für Titanrohstoffe stark und übersteigen das Wachstum des Angebots in absehbarer Zukunft.

Die geplante marktgebundene Preisbestimmung und die Tiefstpreismechanismen bieten Schutz vor Risiken, eine Isolierung der Marge und die Möglichkeit einer positiven Entwicklung, was ein überzeugendes Argument für die eigenständige Erschließung von Barrambie darstellt.“

Die Absichtserklärung legt das Rahmenwerk für ein verbindliches Abnahmeabkommen fest, das innerhalb von acht Wochen (was im beiderseitigen Einvernehmen verlängert werden kann) unterzeichnet werden muss und die Zustimmung des Boards eines jeden Unternehmens erfordert. Die Absichtserklärung wird hinfällig, wenn das verbindliche Abnahmeabkommen nicht innerhalb dieses Zeitrahmens unterzeichnet oder im beiderseitigen Einvernehmen verlängert wird.

Die nächsten Schritte von Neometals umfassen Folgendes:

- Aktualisierung der Primero-Vormachbarkeitsstudie für einen eigenständigen DSO/MGC-Betrieb

- Unterzeichnung eines formellen Abnahmeabkommens, das mit der Absichtserklärung übereinstimmt

- Abschluss der strategischen Prüfung zur Maximierung und Erzielung eines Aktionärswerts für Barrambie

- Abschluss von Variabilitätstests und Frühstartoptionen für DSO

- Beginn von Machbarkeitsstudie hinsichtlich Errichtung von Veredelungsanlage zur Produktion von MGC

Vom Board zur Veröffentlichung freigegeben.

ENDE

Über Neometals Ltd.

Neometals ist ein aufstrebender Produzent nachhaltiger Batteriematerialien. Das Unternehmen hat eine Reihe von Verarbeitungstechnologien für grüne Batteriematerialien entwickelt, durch die die Abhängigkeit vom traditionellen Bergbau und herkömmlichen Verarbeitungstechniken verringert wird und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft unterstützt werden.

Neometals‘ drei Hauptgeschäfte bei Batteriematerialien, die unten aufgeführt sind, kommerzialisieren diese unternehmenseigenen, kostengünstigen und kohlenstoffarmen Verarbeitungstechnologien:

- Lithiumionenbatterie-(„LIB“)-Recycling (50%ige Beteiligung) - Herstellung von Nickel, Kobalt und Lithium aus Produktionsschrott und ausgedienten LIBs im Rahmen eines Joint Ventures mit dem weltweit führenden Anlagenbauer SMS group. Das Primobius-Gemeinschaftsunternehmen betreibt einen kommerziellen Entsorgungsdienst in seinem 10-Tonnen-Shredder „Spoke“ in Deutschland und ist der Recycling-Technologiepartner von Mercedes Benz. Die Investitionsentscheidung für den ersten operativen Betrieb von Primobius mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag in Zusammenarbeit mit Stelco in Kanada wird im dritten Quartal 2023 getroffen.

- Vanadiumrückgewinnung (72,5%ige Beteiligung) – zur Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid über die Verarbeitung eines stahlproduzierenden Nebenprodukts („Schlacke“). Angestrebt wird ein 300.000 tpa umfassender Betrieb in Pori, Finland, der von einem zehnjährigen Schlacke-Liefervertrag mit dem führenden skandinavischen Stahlproduzenten SSAB untermauert wird. Die finnische Projektinvestitionsentscheidung mit JV-Partner Critical Metals wird im Juni 2023 erwartet. MOU mit H2Green Steel über bis zu 4 Mio. Tonnen Schlacke untermauert einen potenziellen zweiten Betrieb in Boden, Schweden; und

- Lithiumchemikalien (Erwerb einer 35%igen Beteiligung) – zur Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Sole und/oder Festgestein-Ausgangsmaterialien mit dem patentierten ELi-Elektrolyseverfahren von RAM (70% NMT, 30% Mineral Resources Ltd). Ko-Finanzierung der Pilotanlage und der Bewertungsstudien auf einem 25.000 tpa umfassenden Betrieb in Estarreja mit Portugals größtem Chemieproduzenten, Bondalti Chemicals S.A.

ANHANG

Hintergrund

Das Titan- und Vanadiumprojekt Barrambie in Western Australia („Barrambie“) ist eine der weltweit größten vanadiumhaltigen Titanmagnetitressourcen (280,1 Millionen t mit 9,18 % TiO2 und 0,44 % V2O5)*, die die weltweit zweithochgradigste Titanressource in Hartgestein (53,6 Millionen t mit 21,17 % TiO2 und 0,63 % V2O5)* sowie hochgradige Vanadiummineralressourcen (64,9 Millionen t mit 0,82 % V2O5 und 16,9 % TiO2) beherbergt, die als Eastern bzw. Central Bands bezeichnet werden (* vollständige Details finden Sie in der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel „Barrambie Project – Mineral Resource Update“, die am 17. April 2018 veröffentlicht wurde, sowie in Tab. 1 unten).

Barrambie befindet sich etwa 80 km nordwestlich von Sandstone in Western Australia und die Mineralressource ist durch eine erteilte Abbaukonzession gesichert. Neometals erhielt im Jahr 2012 eine Umweltgenehmigung für den Abbau und die Errichtung einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3,2 Mtpa (Ministerial Statement 911), verlängerte den Zeitrahmen für die Umsetzung im Jahr 2019 (Ministerial Statement 1119) und hat eine weitere Verlängerung des Zeitrahmens für die Projektumsetzung beantragt. Das Projekt verfügt auch über einen genehmigten Abbauplan hinsichtlich der Förderung einer Mineralisierung von etwa 1,2 Mtpa.

Neometals unterzeichnete im Jahr 2021 eine Absichtserklärung mit Jiuxing (sämtliche Details finden Sie in den ASX-Pressemitteilungen mit dem Titel „Barrambie – MOU for Cornerstone Concentrate Offtake“, die am 16. April 2021 veröffentlicht wurde, bzw. „Barrambie – Pilot Plant and Offtake Update“, die am 23. Dezember 2021 veröffentlicht wurde). Die Gespräche zwischen Neometals und Jiuxing hinsichtlich der Umsetzung der Absichtserklärung sind nun fortgeschritten.

Die Erschließung des Projekts Barrambie kann stufenweise erfolgen, um den anfänglichen Kapitalaufwand zu verringern und frühere Cashflows zu ermöglichen.

Vollständige Details hinsichtlich der vorläufigen Machbarkeitsstudie 2022 finden Sie in der ASX-Pressemitteilung mit dem Titel „Robust Outcomes From Barrambie Project PFS“, die am 17. November 2022 veröffentlicht wurde, sowie in den darin enthaltenen Annahmen und Qualifikationen.

Abb. 1: 3D-Darstellung von CMB-Standort Barrambie

Abb. 2: Aufwärtstrend bei der Preisbestimmung für Ilmenit. Ilmenit ist ein „Indikatorrohstoff“, den nachgelagerte Titanverarbeiter für Titanmetall- und Pigmentanwendungen verwenden. Neometals könnte mittels seines LTR-Verfahrens auch Ilmenit produzieren. Quelle: Fastmarkets, 1. April 2023

Link zur englischen Originalmeldung:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

