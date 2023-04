Viatris auf der LinkedIn-Liste der Top-Unternehmen in Irland für 2023 aufgeführt

DUBLIN, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, hat bekannt gegeben, dass Viatris in Irland für sein Engagement, seinen Mitarbeitern einen unterstützenden und dynamischen Arbeitsplatz zu bieten, der Karrierewachstum und -entwicklung fördert, in die Liste der 2023 Top Companies von LinkedIn aufgenommen wurde. Die Anerkennung unterstreicht, dass die Unternehmenskultur auf einem Fundament von Inklusivität und Vielfalt aufgebaut ist, und dass das Unternehmen bestrebt ist, seine Mitarbeiter zu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Die von LinkedIn News herausgegebene jährliche Liste der LinkedIn Top Companies 2023 basiert auf acht Säulen, von denen jede ein wichtiges Element des beruflichen Fortkommens aufzeigt: Aufstiegsmöglichkeiten, Kompetenzentwicklung, Unternehmensstabilität, externe Chancen, Unternehmensaffinität, Geschlechtervielfalt, Bildungshintergrund und Präsenz der Mitarbeiter im Land. Viatris Irland ermöglicht seinen Mitarbeitern laut den LinkedIn-Daten zu allen Säulen eine berufliche Weiterentwicklung und ist damit ein herausragender Arbeitgeber auf dem wettbewerbsintensiven irischen Arbeitsmarkt.

Eine sorgfältig gewichtete Methodik, die auf exklusiven LinkedIn-Daten basiert, die die Karrierewege von Millionen von Berufstätigen weltweit analysieren, bestimmt das Ranking. Die Liste der Top-Unternehmen wurde mit dem Ziel erstellt, in jeder Phase der beruflichen Laufbahn eine Anlaufstelle zu bieten.

Aishling Goulden, Head of HR Ireland & Komárom, kommentierte die Anerkennung: „Wir sind begeistert, in der LinkedIn-Liste der Top Companies 2023 in Irland aufgeführt zu sein. Als Gesundheitsunternehmen, das gegründet wurde, um die traditionelle Kluft zwischen Generika und Markenprodukten zu überbrücken, ist Viatris einzigartig positioniert, um nachhaltig qualitativ hochwertige Arzneimittel und Gesundheitslösungen zu liefern und den Zugang in großem Umfang zu ermöglichen, was im Mittelpunkt unserer Mission steht, Menschen weltweit zu einem gesünderen Leben in jeder Lebensphase zu befähigen. Durch das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen auf lokaler und globaler Ebene und durch Investitionen in Talentmanagement, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration sowie organisatorische Exzellenz steht Viatris weiterhin an der Spitze von Wachstum und Leistung."

Informationen zu Viatris

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das Menschen auf der ganzen Welt dabei hilft, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Wir ermöglichen den Zugang zu Arzneimitteln, fördern nachhaltige Betriebsabläufe, entwickeln innovative Lösungen und setzen unser kollektives Fachwissen ein, um über unser einzigartiges Global Healthcare Gateway mehr Menschen mit mehr Produkten und Dienstleistungen zu versorgen. Viatris wurde im November 2020 gegründet und vereint wissenschaftliches, produktionstechnisches und vertriebliches Fachwissen mit bewährten regulatorischen, medizinischen und kommerziellen Fähigkeiten, um Patienten in mehr als 165 Ländern und Gebieten mit hochwertigen Arzneimitteln zu versorgen. Das Portfolio von Viatris umfasst mehr als 1.400 zugelassene Moleküle in einem breiten Spektrum von Therapiegebieten, das sowohl nicht übertragbare als auch Infektionskrankheiten umfasst, darunter weltweit anerkannte Marken, komplexe Generika und Markenarzneimittel sowie eine Vielzahl von rezeptfreien Verbraucherprodukten. Mit rund 37.000 Mitarbeitern weltweit hat Viatris seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über globale Zentren in Pittsburgh, Shanghai und Hyderabad, Indien. Erfahren Sie mehr unter viatris.com und investor.viatris.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @ViatrisInc, LinkedIn und YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058199/Viatris_LinkedIn_Top_Companies_Award.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1983916/Viatris_OUS_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/viatris-auf-der-linkedin-liste-der-top-unternehmen-in-irland-fur-2023-aufgefuhrt-301802626.html

Die Viatris Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 9,83USD gehandelt.