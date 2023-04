Offenbar bereiten sich bullische Marktteilnehmer auf einen Folgeanstieg vor, dieser dürfte allerdings bei der aktuellen Konstellation erst oberhalb von 688 US-Cents gelingen und würde zunächst Aufwärtspotenzial an die Oktoberhochs bei 706 US-Cents freisetzen. Eine vollständige Umsetzung der zweiten Kaufwelle würde darüber Kurspotenzial an 735 US-Cents generieren und könnte für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden. Ein Verbleib in einer Spanne bis 640 US-Cents wäre noch unproblematisch, erster darunter würden erneut die Jahrestiefs um 606 US-Cents in den Fokus der Händler rücken.

Mais-Future (Wochenchart in US-Cents) Tendenz: