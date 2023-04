• Während das zerkleinerte Gestein auf dem Förderband auf Halde transportiert wurde, entnahm Tocvan in regelmäßigen Abständen Proben, um diese nach dem Goldgehalt analysieren zu lassen. Dabei wurde das Gestein mit verschiedenen Grundstücksteilen vermischt. Heute wurden die Ergebnisse der ersten 15 Proben veröffentlicht : Es konnte ein Gehalt von durchschnittlich 1,64 g/t Gold erzielt werden, was besser als erwartet ist und mehr als 4-mal so hoch ist wie der Durchschnitt von Minen in der Gegend (ca. 0,4 g/t). Weitere 101 Proben wurden bereits ins Labor zur Analyse geschickt und die Ergebnisse sollten in Kürze vorliegen.

• Als die Großprobe auf dem Pilar-Grundstück abgebaut wurde, konnten neue Goldzonen entdeckt werden und die zum Teil kleine Untergrundstollen freigelegt haben, wo hochgradiges Gold sporadisch abgebaut wurde. Diese neu entdeckten Goldzonen sollen nun mit einem Bohrprogramm getestet werden, nachdem Schlitzproben ("channel sampling") die Bohrstandorte definiert haben. Das bedeutet, dass diesbezüglich weitere News mit Laborergebnissen veröffentlicht werden und hohe Goldgehalte erwartet werden. Die Ergebnisse aus den Schlitzproben können für eine Ressourcenschätzung verwendet werden.

• Auf Pilar sind bereits 83 Bohrstandorte mit einer Gesamt-Bohrlänge von mehr als 10.000 m genehmigt. Tocvan betonte in der heutigen News, dass mehr als die Hälfte des Grundstücks noch nie systematisch exploriert wurde, was Tocvan nun nachholen wird, um die neuen, parallel zur Main Zone verlaufenden Goldzonen, die vor kurzem entdeckt wurden, zu testen und für eine Ressourcenschätzung zu berücksichtigen.

• Interessant ist zudem, dass Tocvan heute bekanntgab, in vorherigen Bohrungen auf Wasserquellen gestoßen zu sein. Wasser ist in der Wüste Mexikos ein heißbegehrter Rohstoff und unerlässlich nicht nur für Bohrungen sondern auch für einen Minenbetrieb. Dass Tocvan auf seinem Pilar-Grundstück nun auch über Wasserquellen verfügt, erhöht den Wert und die Attraktivität des Projekts enorm.

• Während die Exploration auf dem Pilar-Grundstück nun ausgeweitet wird, werden gleichzeitig auch Umwelt-Untersuchungen durchgeführt, um Daten für die Minengenehmigung zu sammeln. Tocvan möchte so schnell wie möglich die volle Minengenehmigung mit eigener Verarbeitungsanlage beantragen, welcher Prozess etwa 1 Jahr dauert, wie CEO Brodie Sutherland in einem Interview vor kurzem mitteilte. Er betonte zudem, dass ein solches Genehmigungsverfahren deutlich schneller, kostengünstiger und unkomplizierter ist als in anderen Regionen der Welt, wo Minengenehmigungen nicht selten mehrere Jahre in Anspruch nehmen und sehr teuer sind.

• Während die Arbeiten auf Pilar nun ausgeweitet werden, wird gleichzeitig ein Bohrprogramm auf dem Picacho-Zweitprojekt starten. Dort sind bereits Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.000 m genehmigt, sowie 2.000 m an Trenching (Grabungen an der Erdoberfläche mit Schlitzproben).

Die vollständige News von heute:

Tocvan informiert über Betriebspläne einschließlich der nächsten Bohrphase; konsistente Goldwerte bei der Beprobung des zerkleinerten Materials der Großprobe bestätigt

Wichtigste Eckdaten

• Planung von Schlitzprobenahmen aus neuen Schürfgräben zur Unterstützung der Ermittlung von Bohrzielen

• Anstehender Beginn der nächste Bohrphase

• Zerkleinerung für Großprobe abgeschlossen

• Erste Doppelproben des bei der Zerkleinerung der Großprobe entnommenen Materials lieferten beständige Goldwerte

-- Die Werte von 15 Proben liegen zwischen 1,11 und 2,18 g/t Au, im Durchschnitt 1,64 g/t Au

Calgary, Alberta – 20. April 2023 – Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich, aktuelle Informationen zu den Betriebsplänen für 2023 bei den beiden Gold-Silber-Projekten Pilar und El Picacho im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Bei Pilar werden die Ergebnisse der laufenden Untersuchung der Großprobe veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Die ersten Proben des ausgeleiteten Materials aus dem Brecher oder der Doppelproben der ersten zwei Tage der Zerkleinerung der gemischten Großprobe haben beständige Goldwerte ergeben. Die Proben wurden an das lokale zertifizierte Labor LTM geschickt. Die insgesamt 15 Proben lieferten einen Durchschnittswert von 1,64 g/t Au (siehe Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse). Weitere 101 Proben wurden für eine umfassende Analyse mittels Brandprobe und ICP-Verfahren zur Bewertung des Gold- und Silbergehalts an die Einrichtung von ALS geschickt; die Ergebnisse stehen noch aus. Die Schürfgrabungen bei Pilar für die Entnahme der Großprobe haben neuen Boden erschlossen und alte Abbaustätten entlang wichtiger hochgradiger Strukturen freigelegt. Das Unternehmen plant die Durchführung von systematischen Schlitzproben in jedem dieser neuen Gebiete, um Bohrziele zu ermitteln und wichtige geochemische Informationen über die oberflächennahe Mineralisierung zu gewinnen, die in eine zukünftige Ressourcenschätzung einfließen werden.

Die Genehmigung für das Konzessionsgebiet Pilar sieht 83 Bohrplatten vor; das Unternehmen will Bohrungen über mindestens 10.000 Meter absolvieren, um das Potenzial für eine Erweiterung der bekannten Mineralisierungsgebiete genauer zu prüfen. Auf mehr als der Hälfte des Konzessionsgebiets Pilar müssen noch systematische Bohrungen niedergebracht werden, wobei genauere Untersuchungen in mehreren neuen, parallel zur Main Zone verlaufenden Zonen erforderlich sind. Das Unternehmen wird sich auch um die Identifizierung neuer Wasserquellen für die zukünftige Nutzung bemühen; bei früheren Bohrungen wurden temporäre artesische Brunnen durchschnitten, die eine lokale Wasserquelle bieten könnten. Darüber hinaus werden wichtige Umweltinformationen für den bevorstehenden Antrag auf Erteilung der Genehmigung für die Minenerschließung erhoben. Bei El Picacho sind erste Erkundungsbohrungen auf dem Ziel Jabali sowie Stepout-Bohrungen im neuen Entdeckungsgebiet auf dem Ziel San Ramon geplant. Die Genehmigung für El Picacho sieht aktuell Bohrungen über 14.000 Meter und Schürfgrabungen über 2.000 Meter vor.

„Die Ergebnisse des Materials der Großprobe, das momentan zerkleinert wird, liefern sehr beständige Goldgehalte, die über dem regionalen Durchschnitt der Minen in dieser Region liegen“, so CEO Brodie Sutherland. „Angesichts der Fortschritte bei der Verarbeitung der Großprobe planen wir nun die nächste Phase der Explorations- und Bohrarbeiten sowohl bei Pilar als auch bei El Picacho. Neue Oberflächenaufschlüsse bei Pilar, die bei Schürfgrabungen freigelegt wurden, werden wichtige Informationen über die Mineralisierung an der Oberfläche liefern und könnten durch systematische Schlitzprobenahmen in zukünftige Ressourcenschätzungen einfließen. Dies wird auch für die Ermittlung zukünftiger Bohrziele bei Pilar hilfreich sein, da wir versuchen, die bekannten Ausmaße der Mineralisierung noch weiter auszudehnen. Die Genehmigungen für beide Projekte sehen zusammengenommen Bohrungen über mehr als 24.000 Meter vor, die wir im Zuge der Weiterentwicklung beider Projekte durch die bevorstehenden Bohrungen nutzen werden.“

Über die Großprobe

Mehr als 1.400 Tonnen oxidisches Goldmaterial wurden im gesamten Projektgebiet aus ausgewählten, an der Oberfläche aufgeschlossenen Bereichen entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone und den 4-T-Trends liegt, wo vorläufige Säulenlaugungsstudien vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf den Goldgehalt im Fördererz und die Gewinnungsrate lieferten. Das Material der Großprobe wird für die Aufbereitung mittels Haufenlaugung in einem privaten Bergbaubetrieb weniger als 25 Kilometer westlich von Pilar vorbereitet. Die aus der Probe gewonnenen Informationen sollen einen detaillierteren Bericht über den erwarteten Goldgehalt im Fördererz und die prozentuale Goldgewinnung liefern sowie wichtige Informationen zur Optimierung zukünftiger Produktionsanlagen bereitstellen. Außerdem werden sie in die Planung in Abstimmung mit den Genehmigungsverfahren für die großangelegten Minen- und Aufbereitungsanlagen auf Pilar einfließen.

Ergebnisse der Proben des ausgeleiteten Materials aus dem Brecher

Während der ersten beiden Tage der Zerkleinerung der Großprobe wurden insgesamt 15 Proben entnommen. Die Ergebnisse lieferten sehr konstante Gehalte im Bereich von 1,11 bis 2,18 g/t Au und im Schnitt von 1,64 g/t Au. Die Proben wurden in bestimmten Zeitabständen vom Förderband entnommen. Das Material der Großprobe wurde aus verschiedenen Schürfgräben zusammengemischt. In der vergangenen Woche wurden weitere 101 Proben entnommen und an ALS zur Analyse mittels Brandprobe und ICP-Verfahren geschickt. Die Ergebnisse stehen noch aus.



Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse ausgeleiteter Doppelproben aus der Zerkleinerung des Materials der Großprobe vor Ort. Die Proben wurden während der ersten beiden Tage der Zerkleinerung entnommen.

Bild 1. Brecherkreislauf bei der Verarbeitung des Materials der Großprobe bei Pilar.



Bild 2 und 3. Oben, Haufenlaugungshalde. Unten, Besichtigung durch LTM-Personal.



Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie

Die vollständigen Ergebnisse der diagnostischen Laugungsstudie können auf der Website des Unternehmens und in der Pressemeldung vom 29. März eingesehen werden. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Tabelle 2. Zusammenfassung der Ergebnisse der diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie, die von LTM durchgeführt wurde.

Jahreshauptversammlung

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass seine Jahreshauptversammlung am 15. Mai 2023 um 10:00 Uhr MST stattfinden wird. Das Unternehmen hält alle Aktionäre an, daran teilzunehmen.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die Gewährung von 400.000 Incentive-Aktienoptionen an Board-Mitglieder und Berater des Unternehmens genehmigt hat. Die Optionen werden vierteljährlich über einen Zeitraum von einem Jahr nach dem Zuteilungsdatum freigegeben, können zu einem Preis von 0,72 Dollar ausgeübt werden und verfallen am 20. April 2028.

Über das Pilar Projekt

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 39.925.971



Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,74 CAD (11.04.2023)

Marktkapitalisierung: $30 Mio. CAD



Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,50 EUR (12.04.2023)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.