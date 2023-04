"Die Situation im Wohnungsbau spitzt sich weiter zu", sagte Ökonom Felix Leiss. Hauptursachen sind demnach der gleichzeitige Anstieg von Baukosten und Kreditzinsen. Der monatliche Index der Geschäftserwartungen in der Baubranche stieg zwar von minus 64,5 auf minus 56, ist aber immer noch negativ.

Im März waren es laut der monatlichen Ifo-Umfrage in der Baubranche 16 Prozent der Firmen, deren Kunden bereits erteilte Aufträge wieder zurücknahmen. Im Februar hatte dieser Anteil noch bei 14,3 Prozent gelegen, im Januar bei 13,6 Prozent.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Talfahrt des Wohnungsbaus in Deutschland hat sich laut Ifo-Institut beschleunigt. Demnach meldet eine zunehmende Zahl von Bauunternehmen stornierte Aufträge, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Donnerstag berichtete.

Ifo Stornowelle im Wohnungsbau hält an

