Die Bilanz der Deutschen Telekom zeigt, dass der Mobilfunkriese in der Relation zwischen Nettoverschuldung und Eigenkapital mit 156,6 Prozent den höchsten Verschuldungsgrad aller Unternehmen im Dax hat. Angesichts steigender Zinsen muss die Telekom künftig immer mehr Geld für ihre Schulden aufbringen. Bei einem angenommenen durchschnittlichen Zinssatz von 0,5 Prozent werden jährlich "nur" 710 Millionen Euro fällig. Doch bei fünf Prozent wären es bereits 7,1 Milliarden Euro. Davon ist die Telekom zwar weit entfernt, weil sich das Unternehmen langfristig und sehr günstig finanziert hat. Aus dem Verkauf ihrer Funktürme erlöste der Konzern knapp elf Milliarden Euro an Barmitteln, mit denen Schulden getilgt werden. Darüber hinaus relativiert sich der Verschuldungsgrad angesichts des rekordhohen Cashflows von 35,8 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Zurückblickend bildete der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges ein partielles Tief am 7. März 2022 bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet und am 5. Januar 2023 nachhaltig überschritten. Seit 5. Januar 2023 hat sich ein Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell noch intakt erscheint. Die Kurssteigerung basiert auf guten Fundamentaldaten. Bis ins Jahr 2025 ist ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 35 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 10,98 senkt. Auch die geplanten Dividendenrenditen in den Jahren 2023 bis 2025 liegen durchschnittlich über 3,5 Prozent. Für das Jahr 2025 wird aktuell eine Rendite von 4,31 geplant.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: