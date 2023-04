Wirtschaft Erzeugerpreise steigen immer langsamer

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland hat im März den sechsten Monat in Folge an Tempo verloren. Nach vorläufigen Angaben waren die Preise um 7,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.



Im Februar hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat noch bei +15,8 Prozent gelegen. Der Höchststand war im August und September mit jeweils +45,8 Prozent gemessen worden. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im März 2023 um 2,6 Prozent.