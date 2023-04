GESCO: Aktie stark unterbewertet

Die GESCO Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,20EUR gehandelt.

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.04.2023 um 7:35 Uhr fertiggestellt und am 20.04.2023 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

Die Analysten haben als Reaktion auf diese Zahlen und die sichtbaren Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie Next Level 25 ihre Umsatz- und Gewinnschätzung für 2023 angehoben. Ihr Kursziel sei damit von 50,00 auf 51,50 Euro leicht gestiegen. Das signalisiere ebenso wie das angesichts der nach Einschätzung der Analysten intakten Gewinnsteigerungsaussichten für die nächsten Jahre sehr niedrige KGV23 von 9,0 eine starke Unterbewertung der Aktie. Daher bekräftigen sie nachdrücklich ihr Urteil „Buy“.

Der Umsatz solle 2023 auf 600 bis 620 Mio. Euro steigen. Im ersten Quartal sei nach vorläufigen Zahlen bereits eine Steigerung um 6,7 Prozent auf 147,3 Mio. Euro gelungen, auch die Book-to-Bill-Ratio des ersten Quartals in Höhe von 1,07 stütze die Wachstumsprognose. Der Gewinn der ersten drei Monate sei im Vergleich zum Vorjahr, in dem allerdings positive Sondereinflüsse verzeichnet worden waren, hingegen noch rückläufig gewesen (von 8,8 auf 6,7 Mio. Euro), für den weiteren Jahresverlauf sei aber eine Besserung in Aussicht gestellt worden, da insbesondere im zweiten und dritten Quartal hochmargige Erlöse aus Projektgeschäften zu erwarten seien.

Als positive Überraschung werten die Analysten, dass das Gewinnniveau im laufenden Jahr weitgehend verteidigt werden solle. Konkret habe das Management einen Überschuss von 32 bis 34 Mio. Euro in Aussicht gestellt, womit die Prognose über ihrer bisherigen Erwartung eines Rückgangs auf 30,8 Mio. Euro liege. Das unterstreiche die mittlerweile erreichte hohe Resilienz des Portfolios gegen konjunkturelle Schwächephasen.

Nach einem Rekordgewinn in 2022 will GESCO laut SMC-Research im laufenden Jahr das Ergebnisniveau in etwa halten. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin seine Prognose für den Überschuss angehoben, sieht für die nächsten Jahre intakte Gewinnsteigerungsaussichten und hält die Aktie mit einem KGV23 von 9,0 für stark unterbewertet.

