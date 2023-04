April2023



Status Quo

Rückläufige In­fla­tions­zahlen und das Aus­blei­ben einer Fi­nanz­markt­krise (nach dem Kol­laps zweier klei­nerer US-Ban­ken und dann der Credit Suisse) ha­ben den Risk-On ge­för­dert und die Ak­tien­märk­te rund um den Glo­bus wie­der stei­gen las­sen.



Aller­dings ging dies auch mit einem deut­lich schwä­cheren US-$ ein­her, so dass inter­na­ti­onale Ak­tien-Por­te­feuilles für eu­ro­pä­ische An­le­ger nur mo­derat zu­legen kon­nten. Hin­ter­grund des star­ken Eu­ros waren Um­schich­tungen von grö­ßeren US-In­ves­to­ren in EU-Ak­tien (Wie­der­auf­bau-Phan­ta­sie Ukraine), so dass hier­für ver­mehr Eu­ros ge­kauft wur­den.