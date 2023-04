Niederländischer Notenbankchef Knot für weitere Zinsanhebungen

DUBLIN (dpa-AFX) - Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot sieht gegenwärtig keinen Spielraum für eine baldige Zinspause im Euroraum. "Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden", sagte Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der irischen Tageszeitung "Times". Dazu sei eine überzeugende Umkehrung der unterliegenden Inflationsdynamik notwendig. Knot zählt zu den EZB-Notenbankern, die am vehementesten für höhere Zinsen eintreten.

Seit Mitte 2022 stemmen sich die Euro-Währungshüter mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Für ihre nächste Zinssitzung Anfang Mai wird eine weitere Straffung erwartet. Unklar ist allerdings, wie stark der Zinsschritt ausfallen könnte und wie es danach weitergeht. Viele Notenbanken, allen voran die US-Notenbank Fed, scheinen derzeit auf ein Ende ihrer geldpolitischen Straffung zuzusteuern./bgf/mis