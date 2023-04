Tesla steigert Umsatz zulasten des Gewinns

Die Luft ist raus am deutschen Aktienmarkt. Der DAX bewegt sich kaum vom Fleck, die Volatilität fällt auf ein neues Jahrestief. Sowohl Käufer als auch Verkäufer halten sich zurück, der Markt befindet sich weiterhin in einer Patt-Situation.

Geht es nach den professionellen Marktteilnehmern, könnte dies die berühmte Ruhe vor dem Sturm sein. Sie halten derzeit so wenig Aktien wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nicht nur, dass die Profis aus dem Markt gegangen sind, auch die Wetten auf fallende Kurse haben in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Mit über einer Billion US-Dollar setzen diese Investoren auf eine Korrektur, die aber noch nicht kommen will. Dreht der Markt allerdings, könnte die Position zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung und einem massiven Ausverlauf führen. Neben aller Euphorie in der Nähe des Allzeithochs im DAX ist also jede Menge Vorsicht geboten.

In der US-Berichtssaison öffnete Tesla gestern Abend nach Börsenschluss die Bücher. Der Elektrofahrzeughersteller steigerte seinen Umsatz zwar deutlich um 24 Prozent, dies war allerdings nur durch hohe Preisrabatte möglich. Dadurch ging der Gewinn in gleichem Maße zurück. Grund für die deutlichen Preissenkungen bei den Modellen sei die Unterauslastung neuer Fabriken. Es ist ein alarmierendes Zeichen für die Investoren, die den erkauften Absatz nicht honorieren. Die Aktie sackte im nachbörslichen Handel um sechs Prozent ab. Für Tesla selbst wird die nächste Zeit eine wegweisende. Die hohe Inflation, die für eine niedrige Kaufbereitschaft der Kunden sorgt, macht es dem E-Autobauer deutlich schwerer, sich gegen den klassischen Verbrenner durchzusetzen.