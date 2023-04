Konnichiwa: Sechs japanische Value-Aktien, die Warren Buffett auswählen würde

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat den Bestand an japanischen Aktien erhöht. So stockte Berkshire die Anteile an Mitsubishi, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni und Sumitomo auf – alle auf 7,4 Prozent.

Warum diese? Sie erfüllen Buffetts Kriterien: Value-Aktien mit einem unterdurchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 und einer erwarteten Dividendenrendite, die besser ist als die der japanischen Konkurrenten. Buffett erwarb diese Aktien im August 2020. Vier der fünf Titel haben sich seitdem mehr als verdoppelt.