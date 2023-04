KIEW (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses der Deutschen Presse-Agentur./aha/DP/zb

Nato-Generalsekretär zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen

