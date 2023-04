Torq schließt Finanzierung über 6,26 Millionen Dollar ab

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA BEFINDEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Vancouver, Kanada - 10. März 2023 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ...) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemitteilung vom 1. März 2023) (das "Angebot") mit einem Erlös von 6.260.339 C$, bestehend aus 10.433.899 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,60 C$ pro Einheit, abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Torq-Stammaktie ("Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Aktie, wobei zwei halbe Optionsscheine erforderlich sind, um eine ganze Aktie zu C$ 0,80 bis zum 10. März 2026 zu erwerben. Die Wertpapiere wurden im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) emittiert, weshalb für diese Wertpapiere in Kanada keine Haltefrist gilt, außer wenn dies von der TSX Venture Exchange für die unten angeführten Insider vorgeschrieben ist. Paradigm Capital Inc. fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Red Cloud Securities Inc. und Beacon Securities Ltd. (die "Vermittler"). Das Angebot wurde von der TSX Venture Exchange ("TSXV") unter Vorbehalt genehmigt, und die endgültige Genehmigung der TSXV hängt vom Erhalt der üblichen Abschlussunterlagen durch die TSXV ab.

Kommentar von Shawn Wallace, CEO und Direktor:

"Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Investoren durch ihre starke Unterstützung bei dieser Finanzierung gezeigt haben. Die Bohrer werden sich nun ununterbrochen drehen und entweder die historischen Entdeckungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia oder unsere neue IOCG-Entdeckung auf dem Projekt Margarita weiterverfolgen. Die eingeworbenen Mittel werden die Explorationsarbeiten auf unserer robusten Pipeline von Grundstücken erheblich beschleunigen.