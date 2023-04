IMOU bringt mit IMOU SENSE, der selbst entwickelten fortschrittlichen Algorithmusmaxtrix, Smart-Home-KI der nächsten Generation auf den Markt

HANGZHOU, China, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- IMOU, ein führender Anbieter intelligenter IoT-Lösungen und -Dienste, führt heute IMOU SENSE ein, seine selbst entwickelte KI-Algorithmusmatrix mit dem Slogan „So Smart, So Accurate". IMOU SENSE wurde auf der Grundlage der starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten des Unternehmens entwickelt und bietet diversifizierte Lösungen für verschiedene Nutzungsszenarien, wodurch eine bequemere und effizientere Erfahrung für Benutzer intelligenter Produkte geschaffen wird.

Die Algorithmusmatrix von IMOU SENSE besteht aus intelligenten Algorithmen, Navigationsalgorithmen und Wahrnehmungsalgorithmen.

Die intelligenten Algorithmen umfassen Video-KI-Technologien, einschließlich Attributerkennung (Attributerkennung von Familienmitgliedern, Gestenerkennung usw.), Zielerkennung (menschliche Figur, Fahrzeug, Paket, Gesicht, Haustiererkennung usw.), Zielverfolgung, Verhaltensanalyse (Sturzerkennung, Einbruchserkennung) und Audio-KI-Technologie mit 3A-Algorithmus, Schallquellenlokalisierung, Erkennung abnormaler Geräusche usw. Die Navigationsalgorithmen, die hauptsächlich für Haushalts- und Reinigungsroboter verwendet werden, bestehen aus dem SLAM-Algorithmus, dem Wegplanungsalgorithmus und dem Steueralgorithmus mit Entscheidungsfindung. Die Wahrnehmungsalgorithmen sind hauptsächlich für die Kalibrierung von Multi-Source-Sensoren und die Verarbeitung und Fusionierung von Sensorinformationen aus mehreren Quellen verantwortlich. Sie kommen in unter anderem in Sensoren für binokulares Sehen, Streifenlichtkameras, Millimeterwellenradar, Linienlaser und TOF-Kameras zum Einsatz. Zu den typischen Anwendungen gehören Szenentiefenschätzung, Lebendigkeitserkennung, Roboterhindernisvermeidung usw.

Eine wirklich genaue KI

IMOU SENSE stützt sich auf die starke Rechenleistung und die führenden Algorithmusfähigkeiten von IMOU und ist eine wirklich genaue KI. IMOU-Algorithmen haben in vielen Bereichen, wie Objekterkennung, Objektverfolgung, Änderungserkennung und innovative technische Vorforschung, Durchbrüche erzielt. Zu diesen Errungenschaften gehören der Gewinn der VOT-ST2020 Challenge, eines internationalen Wettbewerbs zur visuellen Objektverfolgung, „Best Session Paper" der zweiten Asian Conference on Artificial Intelligence Technology, der erste Platz im umfassenden Genauigkeitsranking der allgemeinen Objektverfolgungs-Benchmark (GOT-10k) und der erste Platz im großangelegten Datensatz für Objekterkennung in Luftaufnahmen (DOTA).