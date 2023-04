grandcentrix wählt Scanfil als Fertigungspartner für Modbus Cloud Connect IoT-Lösung

Wutha-Farnroda (ots) - Scanfil und grandcentrix haben sich auf die gemeinsame

Herstellung und Weiterentwicklung des Produkts Modbus Cloud Connect geeinigt.

grandcentrix ist ein deutsches IoT-Unternehmen, das im Jahr 2020 von Vodafone

Deutschland übernommen wurde. Die Vision von grandcentrix ist es, die Produkte

der Kunden zu vernetzen und das Internet der Dinge (IoT) finanziell tragbar und

für jeden zugänglich zu machen.



"IoT ist schon seit Jahren ein Buzzword, aber der Durchbruch hat sich nicht so

schnell eingestellt wie erwartet", sagt Global Sales Manager Andreas Bohner von

Scanfil. "Ein Hauptproblem waren die Kosten für die Anschaffung der Geräte und

die Installation. grandcentrix hat eine Plug-and-play (PnP) Lösung für dieses

Problem. Wir bei Scanfil sind stolz und freuen uns, Teil der Kommerzialisierung

des IoT zu sein."





Modbus Cloud Connect ist ein All-in-One Produkt, das Hardware, Connectivity,Self-Service-Portal und Support umfasst und für die Verbindung allerModbus-Protokollgeräte in die Cloud konzipiert ist. Einer der ersten Großkundenfür das IoT-Produkt ist das Unternehmen ALMiG, welches industrielleLuftkompressoren herstellt."Wir haben bei grandcentrix erkannt, dass das größte Hindernis für Unternehmendie Komplexität der Implementierung ist. Unsere Lösung war es, einstandardisiertes Produkt mit einfacher Installation und Bedienung zu schaffen",erklärt Philipp Buhl, Head of Marketing & Channel Management bei grandcentrix."Modbus Cloud Connect hat ALMiG ein neues digitales Servicemanagement ermöglichtund die Kundenzufriedenheit verbessert. Und das alles mit einer skalierbaren undkosteneffizienten Lösung."ALMiG nutzt Modus Cloud Connect von grandcentrix, um neue und ältere Maschinenmit der Cloud zu verbinden. Das Ziel war es, Maschinen auf einfachste Weise mitcloudbasierten Analyseplattformen zu verbinden, und zwar mit einerkostengünstigen Konnektivitätslösung, die alle Maschinen unterstützen kann."Wir taten uns schwer damit, eine Lösung mit verschiedenen Partnern fürverschiedene Dienste zusammenzubringen. Modbus Cloud Connect war die perfekteAntwort auf diese Herausforderungen der Vergangenheit, denn alle relevantenBausteine sind bereits harmonisiert und als ein Produkt aus einer Handintegriert", erklärt Ralph Jeschabek, Head of Marketing bei ALMiG.Das globale industrielle IoT wird bis 2030 schätzungsweise um mehr als 20 % CAGRwachsen. IoT-Lösungen haben auch einen ESG-Aspekt. Sie ermöglichenEnergieeinsparungen, verbesserte Betriebszeiten und längere Lebensdauern. IoT