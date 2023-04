WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz), März

2023



+7,5 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



-2,6 % zum Vormonat (vorläufig)



Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) waren die

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im März 2023 um 7,5 % höher als im März

2022. Im Februar 2023 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

noch bei +15,8 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erzeugerpreise im

März 2023 um 2,6 %. Damit waren sie im sechsten Monat in Folge rückläufig.





Die Ergebnisse sind weiterhin vorläufig hinsichtlich der Entwicklung der Strom-und Gaspreise. Grund hierfür ist die Preisbremse für Strom und Gas, die seitJanuar 2023 gilt und seit März 2023 umgesetzt wird. Da im März noch nicht alleauskunftspflichtigen Energieversorgungsunternehmen Daten unter Berücksichtigungder Preisbremse meldeten, konnte die Wirkung der Preisbremse nur teilweiseberücksichtigt werden. Damit bleiben die Ergebnisse für den Teilindex Energiesowie den Gesamtindex der Erzeugerpreise auch für März 2023 vorläufig. Auch dieAktualisierung der vorläufigen Ergebnisse für Januar und Februar 2023 mussnochmals verschoben werden.Hauptverantwortlich für den Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise imVorjahresvergleich ist weiterhin die Preisentwicklung bei Energie, bedingt durchden hohen Wägungsanteil der Energiepreise am Gesamtindex in Kombination mitaußergewöhnlich hohen Preisveränderungen. Zudem stiegen, teilweise infolge derPreissteigerungen für Energie, auch die Preise für Verbrauchsgüter,Vorleistungsgüter, Gebrauchsgüter und Investitionsgüter deutlich an. Auch fürden Rückgang des Erzeugerpreisindex gegenüber dem Vormonat ist die Entwicklungder Energiepreise hauptverantwortlich.Weiterhin gestiegene Energiepreise im Vorjahresvergleich, im Vormonatsvergleichjedoch sinkendDie Energiepreise waren im März 2023 den vorläufigen Ergebnissen zufolge imDurchschnitt 6,8 % höher als im Vorjahresmonat. Gegenüber Februar 2023 sankensie dagegen um 7,6 %. Da die Energiepreise bereits kurz nach Beginn desrussischen Angriffs auf die Ukraine im März 2022 stark gestiegen waren, führtedies nun gemeinsam mit den Preisrückgängen der vergangenen Monate zu einem nurnoch vergleichsweise moderaten Anstieg im Vorjahresvergleich (Basiseffekt). Denhöchsten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat beiEnergie hatte immer noch die Preissteigerungen für Erdgas in der Verteilung.Erdgas in der Verteilung kostete im März 2023 über alle Abnehmergruppen hinweg