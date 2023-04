24,3 % der Bevölkerung hatten 2022 eine Einwanderungsgeschichte

WIESBADEN (ots) - * Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte wächst 2022 im

Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % auf 20,2 Millionen Personen



* Anstieg bei den selbst Eingewanderten um 7,3 % vor allem auf Fluchtmigration

zurückzuführen



* Bei den seit 2013 Eingewanderten waren die häufigsten Einwanderungsmotive

Flucht, Erwerbstätigkeit und Familienzusammenführung





Im Jahr 2022 lebten in Deutschland 20,2 Millionen Menschen mitEinwanderungsgeschichte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachErgebnissen des Mikrozensus mitteilt, waren das 6,5 % oder 1,2 Millionen mehrals im Vorjahr (2021: 19,0 Millionen). Der Anteil dieser Personengruppe an derBevölkerung stieg damit um 1,3 Prozentpunkte auf 24,3 % (2021: 23,0 %). Unterden Männern lag der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte mit 24,8 %um einen Prozentpunkt höher als bei den Frauen mit 23,8 %. Menschen mitEinwanderungsgeschichte sind nach der hier verwendeten Definition derFachkommission Integrationsfähigkeit Personen, die seit 1950 selbst nachDeutschland eingewandert sind (erste Generation), sowie deren direkte Nachkommen(zweite Generation).Zahl der selbst Eingewanderten deutlich gestiegenVon den 20,2 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte waren 15,3 Millionenselbst seit 1950 nach Deutschland eingewandert. Damit machten Eingewanderte 18,4% der Bevölkerung aus. 4,9 Millionen Personen (5,9 % der Bevölkerung) warendirekte Nachkommen dieser Eingewanderten, also in Deutschland geborene Personen,bei denen beide Elternteile seit 1950 eingewandert sind. Im Jahr 2022 stieg dieZahl der Eingewanderten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der hohenFluchtmigration vor allem aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan mit +7,3 %stärker als die Zahl der in Deutschland geborenen direkten Nachkommeneingewanderter Eltern (+4,0 %).3,9 Millionen Personen mit einem selbst eingewanderten ElternteilBei weiteren 3,9 Millionen in Deutschland geborenen Personen (4,6 % derBevölkerung) war nur einer der beiden Elternteile eingewandert. Das entspracheinem Anstieg gegenüber 2021 um 3,5 %. Diese Personen werden nach der hierverwendeten Definition nicht zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichtegezählt. 59,1 Millionen Personen (-1,0 % gegenüber 2021) waren weder selbst nochwar ein Elternteil seit 1950 eingewandert. Das waren 71,1 % der Bevölkerung.Eingewanderte im Schnitt deutlich jünger als Menschen ohneEinwanderungsgeschichteVon den 15,3 Millionen im Jahr 2022 in Deutschland lebenden Eingewanderten sindknapp 40 % beziehungsweise 6,1 Millionen seit dem Jahr 2013 eingewandert. 47 %