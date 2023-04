Lauchringen (ots) - SPEZI - Die Spezialradmesse +++ 29. + 30. April 2023 +++

Lauchringen



Raus aus der Nische, rein in die Massen-Mobilität von morgen: Die Internationale

Spezialradmesse SPEZI zeigt die neuesten Modelle und ihr Potenzial als

Gamechanger.



"Spezialräder" - das sind Modelle jenseits klassischer Fahrräder und E-Bikes,

von Lastenrädern über Liegeräder und Handbikes bis hin zu vollverkleideten

Velomobilen. Die Konzepte sind ebenso vielfältig wie innovativ und technisch

hochwertig umgesetzt.





Vom Nischenprodukt zum Alltag einer mobilen Gesellschaft"Viele Spezialräder hatten lange eine begeisterte, aber auch relativ kleineFangemeinde", erklärt Gabriel Wolf, Geschäftsführer des Radherstellers Wolf &Wolf und Veranstalter der Spezialradmesse SPEZI. "Liegeradfahrer:innen zumBeispiel galten lange als eingeschworene Gemeinschaft. Doch nun erkennen immermehr Menschen das Potenzial, das Spezialräder ihnen im Alltag bieten."Besonders augenfällig ist dieser Wandel vom Nischen- zum Alltagsprodukt bei denLastenrädern. Sie ersetzen für eine wachsende Zahl von Privatpersonen undGewerbetreibenden das Auto und werden dadurch zu einem alltäglichenVerkehrs-Lebensmittel - und das auch ohne flächendeckende staatliche Förderung.Die Branche liefert ihre Puzzle-Stücke für das Gelingen der VerkehrswendeDas Bild, das unsere Mobilität aktuell abgibt, vergleicht Wolf mit einemlückenhaften Puzzle: "In den Städten haben sich schon einige Teilezusammengefügt. Dort haben die Menschen bereits zahlreiche Möglichkeiten,situativ auf passende Verkehrsmittel zurückzugreifen - vom Fahrrad für dieAlltagswege über die Öffentlichen z. B. bei Schlechtwetter bis hin zu Carsharingfür die Langstrecke. Doch auf dem Land ist noch viel Leerraum. Dieses Vakuumfüllt aktuell vor allem das eigene Auto aus. "Dabei könnten gerade Spezialräderspezifische Mobilitätswünsche erfüllen und dabei etwas für Umwelt und Gesundheittun", so Wolf.Wolf beschreibt Spezialräder als "Puzzlestücke, die zum Gelingen derVerkehrswende beitragen können - und die einer großen Zahl an Menschen einegesunde und genussvolle Mobilität ermöglichen":- Dank ihres elektrischen Zusatzantriebs leisten E-Cargobikes auch im ländlichenRaum nützliche Dienste. Der Großeinkauf im Nachbarort gelingt so auch ohne