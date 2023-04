Die Analyse der vor Kurzem auf dem Goldprojekt Pilar der kanadischen Tocvan Ventures (WKN A2PE64 / CSE TOC) entnommenen Großprobe werden mit Hochdruck vorangetrieben und liefern immer wieder vielversprechende Ergebnisse. So konnte das Unternehmen von CEO Brodie Sutherland schon jetzt erste, für die Region hohe Goldgehalte melden!

Denn bereits erste Untersuchungen von Proben aus Brechabfall oder Duplikatmaterial aus den ersten zwei Tage des Zerkleinerns von gemischtem Material der Großprobe haben konsistent starke Goldwerte ergeben, so Tocvan. Insgesamt hatte man 15 Proben ins Labor gegeben und die Rückmeldung erhalten, dass diese im Durchschnitt 1,64 g/t Gold enthielten. Das Unternehmen hat bereits weitere 101 Proben ins Labor der Experten von ALS zur vollen Analyse auf Gold und Silber gegeben, wartet hier aber noch auf die Ergebnisse.

Darüber hinaus hat Tocan bei der Grabenziehung zur Entnahme der Großprobe neuen Grund erschlossen und alte Grubenbaue entlang wichtiger, hochgradiger Strukturen entdeckt. In diesen neuen Bereichen will man jetzt systematisch Grabenproben entnehmen, um Bohrziele zu generieren und wichtige geochemische Informationen zur Oberflächenmineralisierung zu gewinnen, die für zukünftige Ressourcenschätzungen verwendet werden können.

Tocvan hat für Pilar zudem die Genehmigung für bis zu 83 Bohrstandorte, was mindestens 10.000 Meter an Bohrungen auf der Liegenschaft ermöglicht, um das Expansionspotenzial des bekannten Vererzungsbereichs weiter zu untersuchen. Mehr als die Hälfte der Pilar-Liegenschaft ist dem Unternehmen zufolge noch nicht mit systematischen Bohrungen erkundet worden. Insbesondere, so Tocvan, seien Nachfolgebohrungen in mehreren, neuen Zonen nötig, die parallel zur Main Zone verlaufen.

Zusätzlich ist Tocvan auf der Suche nach neuen Wasserquellen für die zukünftige Verwendung. Mit bisherigen Bohrungen war man bereits auf artesische Brunnen gestoßen, die eine lokale Wasserquelle darstellen könnten. Auch wichtige Informationen zur Umwelt auf dem Pilar-Projekt werden zusammengestellt, die für den noch anstehenden Antrag auf die Genehmigung der Minenentwicklung benötigt werden.

Wie Tocvan zudem bekanntgab, wird man auch auf dem zweiten Projekt des Unternehmens El Picacho aktiv werden. Dort sind demzufolge erste Erkundungsbohrungen im Zielgebiet Jabali sowie Erweiterungsbohrungen im Gebiet der neuen Entdeckung im Zielgebiet San Ramon vorgesehen. Das Unternehmen hat für El Picacho die Genehmigung für 14.000 Meter an Bohrungen sowie 2.000 Meter Grabenziehungen bereits vorliegen.

Fazit: Die ersten Ergebnisse von Untersuchungen des Großprobenmaterials zeigen sehr konsistente Goldgehalte auf, die laut Tocvan über den Durchschnittsgehalten der Minen in der Region liegen. Jetzt, da die Untersuchung der vor Kurzem entnommenen Großprobe voranschreitet, plant das Unternehmen bereits die nächste Explorations- und Bohrphase sowohl auf Pilar als auch auf El Picacho. Zudem hofft man mit systematischen Grabenproben auf Pilar entscheidende Informationen zur Oberflächenmineralisierung aus der Untersuchung der neuen Aufschlüsse zu gewinnen, die in zukünftige Ressourcenschätzungen einfließen sollen. Darüber hinaus erhofft sich Tocvan aus diesen Arbeiten weitere Informationen für die Bohrzieloptimierung, während man daran arbeitet, den Umfang der bekannten Vererzung auszuweiten. Insgesamt, auf Pilar und El Picacho, verfügt Tocvan über Genehmigungen für 24.000 Bohrmeter, die man in Kürze nutzen will, um beide Projekte weiter voranzubringen.

