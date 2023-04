Seite 2 ► Seite 1 von 2

Witten (ots) - Der bekannte Immo-Marketer Patrick Wonsowitz ist der Gründer undGeschäftsführer der PW Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt erImmobilienmakler, Bauträger und andere Unternehmen aus der Immobilienbranchedabei, effizient Neukunden über Social Media zu gewinnen. Hierfür setzt er aufseine bewährte Icebreaker-Methode, die er und sein Team über die letzten Jahreentwickelt und kontinuierlich optimiert hat. Immobilien-Profis finden dank ihrzielgerichtet attraktive Verkaufsobjekte und kaufkräftige Interessenten. Hiererfahren Sie, wieso erfolgreiche Immobilienmakler verstärkt auf Social Mediasetzen sollten.Die Immobilienbranche durchlebt extrem herausfordernde Zeiten. Nicht zuletztaufgrund der stark gestiegenen Zinsen ist das Kaufinteresse flächendeckendabgekühlt und Käuferschichten sogar gänzlich weggebrochen. Damit einhergehendhaben immer mehr Makler Probleme, geeignete Käufer für ihre Immobilien zufinden. Zugleich mangelt es vielerorts an attraktiven Verkaufsobjekten, daEigentümer zunächst die weitere Marktentwicklung abwarten möchten. Dennochmüssen Immobilien-Profis nicht verzweifeln, wie Patrick Wonsowitz bestätigt:"Makler sollten umdenken und vor allem bei ihrem Marketing neue Wege gehen. Nurnoch wenige Menschen suchen proaktiv nach Kaufangeboten, sind innerlich aberbereit, bei einem guten Objekt zuzuschlagen", so der bekannte Immo-Marketer.Patrick Wonsowitz verfolgt die Entwicklungen in seiner Branche genau und weiß,was erfolgreiche Immobilienmakler richtig machen: Sie setzen verstärkt aufSocial Media. Im Folgenden hat er verraten, welche Vorteile sich dank gezielterWerbekampagnen auf Facebook , Instagram und Co. für Immobilienmakler ergeben.1. Social-Media-Marketing holt Interessenten ab, die von allein nicht gekommenwärenWerbung auf Social Media gehört zum sogenannten Push-Marketing, dessen Relevanzin jüngster Vergangenheit immer stärker zugenommen hat. Schließlich suchenNutzer immer seltener gezielt nach Produkten oder Dienstleistungen. Stattdessenlassen sie sich durch Inhalte in ihren Social-Media-Feeds inspirieren, die derAlgorithmus basierend auf Interessen, Verhaltensweisen und demografischenMerkmalen für jeden Nutzer individuell ausspielt. Genau deshalb gehen dieNutzerzahlen auf Facebook, Instagram oder TikTok aktuell durch die Decke. Undauch Immobilienunternehmen können von dieser Technologie profitieren:Schließlich sind immer weniger Menschen proaktiv auf der Suche nach einemImmobilienmakler oder einem Kaufobjekt, ihr Bedürfnis ist jedoch durchausvorhanden. Für Immobilienmakler heißt das, auf den sozialen Plattformen aktiv zusein und potenzielle Interessenten aktiv anzusprechen und von sich und ihrem