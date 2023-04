Bielefeld (ots) - Seit Jahren ist das Bäckereihandwerk mit unterschiedlichen

Herausforderungen konfrontiert. Nach der Coronakrise haben viele Betriebe wegen

den steigenden Energie- und Rohstoffpreise ihr Geschäft schließen müssen. Hinzu

kommt die steigende Bürokratie im Bäckerhandwerk sowie der anhaltende

Fachkräftemangel, der existenzbedrohlich ist. Laut dem Zentralverband des

Deutschen Bäckerhandwerks verschwanden demnach im Jahr 2022 780 Bäckereien vom

Markt, nur 422 wurden neu eröffnet. Diese Zahlen sind alarmierend.



"Viele Betriebe haben auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll. Die steigende

Bürokratie, der Fachkräftemangel und die Energiekrise sorgen dafür, dass die

Betriebe nicht mehr wissen, wie es weitergeht", erklärt Eyüp Aramaz. Er ist

Unternehmensberater und Marketingexperte mit Spezialisierung auf Bäckereien und

Konditoreien und kennt die Schwierigkeiten in der Branche.





1. Für handwerkliche Qualität über Social Media werbenBäckereien sollten auf die handwerkliche Qualität aufmerksam machen, indem sieauf sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, TikTok etc.) Werbung schalten.Meist genügt ein geringes Budget in Höhe von ca. 10 EUR pro Tag aus, um hundertebis tausende Menschen je nach Region digital zu erreichen. Soziale Netzwerkewerden von Millionen von Menschen in Deutschland genutzt und für Bäckereienbieten die Kanäle einen weiteren effektiven Verkaufs- und Kommunikationskanalan.2. Onlineshop und LieferdienstDie eigenen Produkte können über einen Onlineshop angeboten werden und eineigener Lieferdienst ermöglicht es, neue Zielgruppen zu erschließen und Kundenlangfristig zu binden. Lieferdienste erleben seit Corona Hochkonjunktur. Esherrschen viele Onlineshop-Systeme im Baukasten-System, die kosteneffizienteinsetzbar sind. Neben einem Lieferdienst können Vorbestell-Möglichkeiteneingeführt werden.3. Besondere Aktionen anbietenEine gute Möglichkeit, um mehr Umsatz in den Filialen zu erwirtschaften, sindAktionen, die je nach Filiale und vorheriger Zielgruppenanalyse umgesetzt undebenso über Social Media beworben werden können. Dazu zählen z. B. besondereBrotsorten, saisonale Produkte, Coupon-Aktionen und viele weitere Maßnahmen, umden Umsatz je Filiale zu steigern.4. WhatsApp als KommunikationskanalWhatsApp hat über 40 Millionen Nutzer in Deutschland und wird bereits vomLebensmitteleinzelhandel als Verkaufskanal genutzt, um wöchentliche Angebote aninteressierte Verbraucher zu senden. Bäckereien sollten WhatsApp in Erwägungziehen, um Angebote direkt an ihre eigenen Kunden zu senden.