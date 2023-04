Deutscher Versicherungs-Award 2023 / Top in puncto Leistung, Preis und Service - Auszeichnung für 35 Versicherer - Branchen-Award in 6. Auflage

Berlin (ots) - Von A wie Absicherung gegen Berufsunfähigkeit bis Z wie

Zahnzusatzversicherung - Risikoschutz und Vorsorge werden hierzulande

großgeschrieben. Entsprechend umfangreich ist das Produktangebot, das für viele

kaum überschaubar ist. Eine Orientierung für den Verbraucher stellt der

alljährliche "Deutsche Versicherungs-Award" dar: Die Ratingagentur Franke und

Bornberg, der Nachrichtensender ntv und das Deutsche Institut für

Service-Qualität zeichnen heute 35 Preisträger in 34 Kategorien aus. Die

feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in

Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag, 24.04.2023, 18:35 Uhr; alle

Informationen online unter: http://www.vers-award.de ).



Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Der komplexe

Versicherungsbereich ist für viele Menschen ein Produkt- und Tarifdschungel. Der

Deutsche Versicherungs-Award, den ntv gemeinsam mit seinen Partnern Franke und

Bornberg sowie dem DISQ veranstaltet, hat deshalb Signalwirkung und soll für

mehr Transparenz und Entscheidungshilfen sorgen."