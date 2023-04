ESG – Grünes Geld sucht ein zuhause

2022 ist als eines der schlechtesten Aktienjahre der vergangenen Jahrzehnte in die Geschichte eingegangen. Für nahezu alle Assetklassen ging es im vergangenen Jahr bergab. Die Probleme waren vielfältig, wie Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München/gettex, erläutert: „Nach der Rückkehr des Inflationsgespenstes und geopolitisch bedingter Energiepreissteigerungen setzte eine restriktive Geldpolitik mit deutlich anziehenden Leitzinsen in den USA und Europa den Börsen kräftig zu. 2022 war aber auch für Anleger schwierig, die ihr Geld nach ESG-Kriterien angelegt haben“.

Unter einer ESG-konformen Geldanlage werden Investments zusammengefasst, die sich nach Kriterien aus den Bereich Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) richten – bei allem Vorbehalt gegenüber der Schwammigkeit dieser Begrifflichkeiten. Mit einer solchen Strategie, die auch als SRI (Socially Responsable Investment) bezeichnet wird, sollen vor allem nachhaltige und somit langfristig bessere Investments getätigt werden.

„Waren Investments nach ESG-Aspekten in den Jahren bis 2021 auch in Sachen Rendite oft eine gute Geldanlage, so konnte dieser Ansatz bei sinkenden Aktienkursen 2022 nicht überzeugen“, erläutert Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Ein Vergleich des weltweit anlegenden MSCI verdeutlicht die Diskrepanz. „Der MSCI-SRI verlor 2022 rund 15 Prozent während der herkömmliche MSCI einen Verlust von 12 Prozent auswies“, berechnet Analyst Molnar.

Technologie-Aktien haben ESG-Performance 2022 belastet

Beim Blick auf die Jahresperformance der verschiedenen Indizes wird der Grund für die schwache Entwicklung der ESG-Indizes 2022 deutlich. Dabei sticht eine Aktie besonders heraus: Tesla. Der E-Autohersteller ist in vielen ESG-Indizes häufig vertreten, weil der CO2-Ausstoß von E-Autos geringer ist als bei Benzin- und Dieselfahrzeugen, die herkömmliche Automobilhersteller überwiegend im Programm haben. Im MSCI-SRI ist Tesla zuletzt mit einem Gewicht von 3,8 Prozent im Index vertreten gewesen, in der Nicht-ESG-Variante sind es rund 1 Prozent. Verliert die Tesla-Aktie wie 2022 mehr als 60 Prozent, wirkt sich das im MSCI-SRI viel stärker aus und umgekehrt. 2023 nun sieht dies deutlich anders aus. Tesla steht im Vergleich zum Jahresanfang in US-Dollar 65 Prozent höher. Auch andere Titel aus dem Sektor erholten sich merklich. In Deutschland legte zuletzt SMA Solar stattlich zu.