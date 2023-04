Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse zu den aktuellen Kaufpreisen vonBestandswohnungen in den Stadtteilen der 14 größten Städte zeigt:- Immobilienkäufer können in allen Städten deutlich sparen, in der Spitze liegendie Kaufpreise in den günstigsten Stadtteilen im Durchschnitt 64 Prozent unterdem Stadtmittel- Größte Differenz in Hamburg: In Alsterdorf kostet der Quadratmeterdurchschnittlich rund 4.000 Euro weniger als über die gesamte Stadt- Auch in Berlin und Frankfurt können Käufer je nach Stadtteil viel Geld sparen- zum Teil über 2.000 Euro pro Quadratmeter- Hohes Preisniveau in München: Selbst in den günstigsten Quartieren kostet derQuadratmeter über 7.000 Euro - der prozentuale Unterschied zum Stadtmittel istgering- Teuerste Viertel: Quadratmeterpreise im fünfstelligen Bereich in München undHamburgAufgrund gestiegener Bauzinsen und nach wie vor hoher Preise zieht es vieleImmobilienkäufer raus aus den Großstädten ins günstigere Umland. Doch auch imStadtgebiet lässt sich zum Teil mehr als die Hälfte der Kosten sparen. Das zeigteine aktuelle Analyse von immowelt, wofür die Kaufpreise von Bestandswohnungen(75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in den Stadtteilender 14 Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern untersucht wurden. Demnach ist dasSparpotenzial in allen Städten groß: Die Preise im günstigsten Stadtteil sindMinimum 15 Prozent niedriger als der Preis über das ganze Stadtgebiet. In derSpitze erreicht die Ersparnis gar im Durchschnitt 64 Prozent."Obwohl der Immobilienkauf durch die gestiegenen Zinsen schwieriger gewordenist, gibt es für Käufer auch innerhalb der Städte nach wie vor leistbareOptionen", sagt Felix Kusch, immowelt Country Managing Director. "Wer bereitist, aus dem Zentrum hinauszuziehen, findet Wohnungen, die verglichen mit demPreisniveau der gesamten Stadt halb so teuer sind. Der Unterschied zu denteuersten, meist zentral gelegenen Stadtteilen ist nochmal deutlich größer - zumTeil kosten Wohnungen dort viermal so viel."Hamburg: bis zu 64 Prozent sparenBesonders in den teuren Metropolen ist der Immobilienkauf für viele Menschenfinanziell nur noch sehr schwer zu stemmen. Doch selbst dort gibt es Gegendenmit vergleichsweise preiswerten Wohnungen. Das größte Sparpotenzial aller Städtegibt es der Analyse zufolge in Hamburg. Im nördlich des Stadtparks gelegenenAlsterdorf liegt der aktuelle Angebotspreis von Bestandswohnungen bei 2.327 Europro Quadratmeter. Das sind über 4.000 Euro weniger als der Preis für komplettHamburg von im Mittel 6.404 Euro pro Quadratmeter. Für Käufer ergibt sich eineErsparnis von 64 Prozent. Auch im Osten Hamburgs direkt an der Elbe gelegenen