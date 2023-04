EEW Energy from Waste fasst Unternehmensstrategie in einem Big Picture zusammen (FOTO)

Hamburg/Helmstedt (ots) - Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist eins der

führenden Unternehmen in Europa auf dem Gebiet der thermischen Abfall- und

Klärschlammverwertung. Und das Unternehmen strebt noch höhere Ziele an: Im

Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele möchte EEW bis 2030 klimaneutral und bis 2040

sogar klimapositiv wirtschaften. Dafür wurde die Unternehmensstrategie umfassend

neu ausgerichtet. Ein komplexer Prozess, den EEW seinen Mitarbeitenden ab sofort

mit einem Big Picture auf einfache Weise erklärt.



Erst kürzlich feierte die EEW ihr 150jähriges Firmenjubiläum: Hervorgegangen aus

der Braunschweigerischen Kohlen-Bergwerke AG (BKB) reicht die Geschichte des

Helmstedter Unternehmens zurück bis ins Jahr 1873. Heute beschäftigt die EEW

mehr als 1.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in Europa eins der

führenden Unternehmen auf dem Gebiet der thermischen Abfallverwertung mit

Standorten in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden.