Wirtschaft Kühnert gegen Preiserhöhungen "im Namen des Klimaschutzes"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warnt davor, dass immer höhere Preise im Namen des Klimaschutzes die Falschen treffen. "So sehr können Sie den CO2-Preis gar nicht erhöhen, dass ein Superreicher deshalb anfängt, über sein Porsche-Fahrverhalten nachzudenken", sagte er dem "Spiegel".



Politik solle Abstand davon nehmen, alles nur noch über zusätzliche Gebühren und erhöhte Abgaben auf Lebensmittel und Energieträger regeln zu wollen. "Denn das trifft die, die am meisten CO2‚ ausstoßen, anteilig am wenigsten." Reichensteuern wirkten hier zielgenauer, so der SPD-Politiker.