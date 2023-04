Finanzielle Freiheit erlangen - Sascha Drache verrät 5 Tipps, wie man mit einer Familienstiftung passive Erträge generiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - Sascha Drache ist der führende Ansprechpartner für dieStiftungsberatung und das Stiftungsmanagement im deutschen Mittelstand. AlsTop-Experte und Branchen-Kenner ist er auch als deutscher Stiftungspapst bekanntund begleitet als dieser seine Klienten erfolgreich auf ihrem Weg zur eigenenStiftung. Hier erfahren Sie, mit welchen fünf Tipps es gelingt, mit einerFamilienstiftung passive Erträge zu generieren.Viele Menschen träumen davon, ein passives Einkommen zu generieren und sich soden Traum von finanzieller Freiheit zu erfüllen. Das Problem: DubioseGewerbetreibende wissen um diesen Traum. Mit ihren Angeboten sprechen sie dieWunschvorstellungen monetärer Glückssucher daher gezielt an. Im besten Fallerkennen die Interessenten bald, dass Reichtum über Nacht in der Regel nichtrealisierbar ist. "Ohne vorhergehende Investition bleibt Wohlstand einZufallsprodukt", gibt Sascha Drache zu bedenken. "Passiv ist das Einkommen fürStifter im Allgemeinen nicht, da sie keine passiven Persönlichkeiten sind. Siehandeln zielgerichtet, vorausschauend und proaktiv. Stifter kümmern sich alsoaktiv darum, das Leben ihrer Liebsten zu verbessern. Mit einem passiven Leben inder Hängematte hat das wenig gemeinsam." Wer finanzielle Freiheit nach eigenemErmessen konstruieren möchte, erwägt daher immer häufiger die Gründung einerFamilienstiftung. Oft ist sie für Gestalter die attraktivste Möglichkeit, ihrenWunsch nach einem automatisierten Cashflow und proaktiven Handlungsmöglichkeitenzu verbinden. Das ist auf das einzigartige Konstrukt einer solchen Stiftungzurückzuführen. Wie dieses optimal umgesetzt werden kann, hat Sascha Drache inden folgenden fünf Tipps zusammengefasst.1. Tipp: Feste Zielsetzung bestimmenDamit das Fundament einer Familienstiftung erfolgreich gelegt werden kann,sollten zunächst die persönlichen Ziele definiert werden. Der Stifter muss alsoKlarheit über seine Vorstellungen und Wünsche schaffen. Ohne eine exakteZielsetzung lässt sich nämlich kein optimales Konstrukt für die Stiftungerstellen.2. Tipp: Die gewünschte Ausschüttungshöhe für die Begünstigten definierenWer passives Einkommen aus einer Stiftung generieren möchte, benötigt dafür einesolide Finanzquelle. Sie muss mit der geplanten Ausschüttungshöhe für dieBegünstigten korrelieren. Möchte ein Stifter also beispielsweise seine beidenKinder mit jeweils 10.000 Euro jährlich unterstützen, muss die Stiftung indiesem Zeitraum einen Ertrag in Höhe von mindestens 20.000 Euro generieren. Das