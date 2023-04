Schwankende Aktienkurse und unsicherer Immobilienmarkt Das müssen Versicherungs- und Finanzberater zu Geldanlagen in der Krise wissen (FOTO)

Herne (ots) - Die Versicherungs-Experten Pascal Groß und Christopher Eisele sind

die Inhaber einer Provinzial-Agentur in Herne. Als diese bieten sie Beratungen

für Versicherungskunden sowie Coachings für Agenturinhaber an. Letzteren helfen

sie durch ein langfristig konzipiertes und ganzheitliches Coaching-Programm

dabei, nachhaltig mehr Umsätze zu erzielen. Hier erfahren Sie, wie Agenturen mit

den aktuellen Kundenbedenken zu Kapitalanlagen umgehen sollten.



Kursschwankungen an der Börse und steigende Bauzinsen sorgen aktuell wieder für

große Unsicherheit unter Anlegern. Dies wirkt sich auch auf die Versicherungs-

und Vorsorgeagenturen aus - haben Kunden kein Vertrauen, dass ihr Geld in guten

Händen ist, investieren sie immer weniger. "Werden Kunden mit ihren finanziellen

Sorgen allein gelassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie den

Versicherungsagenturen weglaufen", erklärt Christopher Eisele, der gemeinsam mit

Pascal Groß eine Provinzial-Agentur in Herne betreibt und Coachings für andere

Provinzial-Agenturinhaber anbietet. Sie kennen die aktuellen Herausforderungen

damit genau und wissen, dass es deshalb immer wichtiger für Berater wird, auf

ihre Kunden zuzugehen. Im Folgenden haben die Experten verraten, welche Themen

Versicherungskunden aktuell beschäftigen und wie Agenturen mit Bedenken dazu

umgehen müssen, um selbst sicher durch die Krise zu kommen.