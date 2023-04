Personalbeschaffung im Wandel Wie Autohäuser innovative Methoden nutzen, um Bewerber zu gewinnen (FOTO)

Münster (ots) - Immer weniger Menschen bewerben sich in Autohäusern - ein Trend,

der lange anhält und sich tendenziell weiter verschärft. Eine Lösung ist

meistens nicht in Sicht: Herkömmliche Rekrutierungsmethoden liefern längst nicht

mehr die gewünschten Ergebnisse.



"Wer in Zukunft noch Mitarbeiter finden möchte, muss sein Recruiting inhaltlich

und digital nach vorn bringen. Andere Branchen nutzen diese Möglichkeiten

bereits - die Autohäuser, die es nicht tun, werden leider leer ausgehen",

erklärt Sascha Röwekamp. Durch seine jahrelange Erfahrung im Autohaus, ob als

Vertriebsleiter, in der Geschäftsleitung bei den größten Autohandelsgruppen

Deutschlands und als Berater, kennt Röwekamp die Probleme genau. Er verrät in

diesem Gastartikel, wie Autohäuser innovative Methoden nutzen, um Bewerber zu

gewinnen.