Mehr Bewusstsein, mehr Sichtbarkeit, Mehrweg / 100 Tage Mehrwegpflicht - Vytal zieht Bilanz (FOTO)

Köln (ots) - Rund 280.000 Tonnen Verpackungsmüll fallen in Deutschland jährlich

an. Das im Januar 2023 in Kraft getretene Mehrweggesetz soll dem ein Ende

bereiten. Mehrweg-Experte Vytal hat Einwegmüll für To-go Essen und Delivery

schon vor Gesetzeseinführung den Kampf angesagt und stellt trotz großem Erfolg

fest: Es braucht noch mehr Sichtbarkeit und Bewusstsein, damit Mehrweg zum

gelebten Standard wird. Dr. Tim Breker, Co-Founder von Vytal, über die aktuellen

Herausforderungen:



"Als wir Vytal gegründet haben, war das Problem in Deutschland nicht ein Mangel

an Tupperware. Trotzdem hat fast niemand seine eigenen Behälter mit ins

Restaurant gebracht. Es ist einfach unbequem", stellt Dr. Tim Breker, Co-Founder

von Vytal, fest. Es brauche darum ein System, dass die Mehrwegbehälter

unkompliziert zur Verfügung stellen kann, wenn sie spontan gebraucht werden.