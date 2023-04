Paris/Hamburg (ots) - Sopra Steria, eines der führenden europäischen

Managementberatungs- und Technologieunternehmen, und der

Virtual-Reality-Spezialist SkyReal haben eine strategische Partnerschaft

angekündigt. Beide französischen Unternehmen werden künftig gemeinsam

VR-Lösungen speziell für die Industrie entwickeln.



Industrieunternehmen investieren verstärkt in Virtual Reality und Extended

Reality als Vorstufe für ein industrielles Metaverse. Automobilwirtschaft oder

Maschinenbauer wollen beispielsweise mithilfe der Technologie massive

Kosteneinsparungen erreichen - sowohl mit der Simulation von Prototypen als auch

durch Kundensupport aus der Ferne und Fernwartung von Maschinen. Mit dem Einsatz

sogenannter Mixed-Reality-Lösungen lassen sich jährlich Reisekosten für

Ingenieure und Techniker in Millionenhöhe einsparen, zeigt eine Analyse von

Forrester.





"Der Einsatz von Virtual Reality ist für die herstellende Industrie in Europanicht neu. Automobilhersteller nutzen die Technologie unter anderem fürvirtuelle Showräume, Konfiguratoren sowie die Simulation des Fahrerlebnisses",sagt Peter Engelke, Leiter des Geschäftsbereichs Automotive bei Sopra Steria.Über interaktive Kundenerlebnisse hinaus sind die zentralen Treiber allerdingsmessbare wirtschaftliche Effekte. "Mit VR-Anwendungen bei der Planung, demDesign und Prototypenbau, der Qualitätssicherung, dem Support aus der Ferne inForm reduzierter Technikereinsätze (Truck Rolls) sowie bei Trainings undWeiterbildungen werden Unternehmen künftig signifikante Effizienzsteigerungenerzielen", so Engelke.Sopra Steria und SkyReal unterstützen VR-StrategienSopra Steria unterstützt die Industrie in Europa bereits mit VR-Lösungen undKnow-how. Die Technologie beschleunigt und optimiert unter anderem im Luft- undRaumfahrtsektor, in der Verteidigungsindustrie sowie bei Energieversorgern dieProduktionsplanung. Das geschieht in Kombination mit dem Ansatz "Right the firsttime" (auf Anhieb in der passenden Qualität). Unternehmen vermeiden damit teureund zeitaufwändige Nacharbeiten in der Produktion.Mit der verkündeten Beteiligung an SkyReal baut Sopra Steria seinLeistungsportfolio aus und stärkt seine Marktposition auf dem Gebiet innovativerVR-Lösungen. SkyReal ist auf die Entwicklung schlüsselfertigerVirtual-Reality-Tools spezialisiert. Das Unternehmen nutzt insbesondere3D-Technologien, um immersive Hilfsmittel für den industriellen Einsatzanzubieten. Die im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Lösungen werdenIngenieuren helfen, ihre Projekte durch die Digitalisierung desEntwurfsprozesses und die Visualisierung von Daten besser zu planen.