Grenke auf Hoch seit Anfang 22 - Beteiligung an Online-Plattform

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Grenke haben am Donnerstag an ihre Rally seit Ende März angeknüpft und den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Am Mittag stand noch ein Plus von 1,58 Prozent auf 32,05 Euro zu Buche. Damit zählten die Papiere des Leasingspezialisten zu den größten Gewinnern im SDax . Der Nebenwerteindex gab leicht nach.

Börsianer verwiesen als Antrieb auf eine positiv aufgenommene Unternehmensnachricht. Grenke übernimmt 25 Prozent plus einen Stimmanteil an der Online-Plattform "Miete24". Damit will der Leasingspezialist seine Vertriebsinfrastruktur vor allem im Fachhandel stärken. Zudem ergeben sich durch den Deal nach Angaben des Unternehmens zusätzliche Optionen im Online-Direktgeschäft mit gewerblichen Kunden.