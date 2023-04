Zukunft Handwerk Girls´ und Boys´ Day am 27. April 2023 / Spannendes Praktikum im Hörakustiker-Handwerk (FOTO)

Mainz (ots) - Der jährliche Zukunftstag für Mädchen und Jungen, der sogenannte

Girls´ Day und Boys´ Day, am 27. April 2023 soll Jugendlichen eine erste

Orientierung für ihren späteren Berufswunsch bieten. An diesem Aktionstag können

Schüler der 5. Klasse im Rahmen eines Praktikums in verschiedene Berufe

"reinschnuppern" - so auch in das Hörakustiker-Handwerk, das zudem

Schulpraktikanten in höheren Klassenstufen spannende Einblicke in die Berufswelt

ermöglicht.



Einblick in ein Handwerk mit Zukunft