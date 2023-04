VicOne investiert in Block Harbor, einen innovativen Anbieter von Cybersicherheit in der Automobilindustrie (FOTO)

Dallas (USA)/Taipeh (Taiwan) (ots) - VicOne und Block Harbor kombinieren ihre

Stärken für die umfassendste Cybersicherheitslösung der Branche - von Konzept,

über Entwicklung, bis Produktion



VicOne (http://www.vicone.com/) , ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen für

die Automobilindustrie, gab heute eine bedeutende strategische Finanzinvestition

in den Fahrzeug-Cybersecurity Experten Block Harbor (https://blockharbor.io/)

bekannt. Automobil-Erstausrüstern (OEMs) und Tier-1-Zulieferern bietet diese

Partnerschaft eine gemeinsame Plattform, die die branchenweit umfassendste

Lösung für Cybersicherheit in der Automobilindustrie bereitstellt. Die

kombinierte Lösung soll der Branche beispielsweise bessere Werkzeuge zur

Verfügung stellen, um die technischen Anforderungen des ISO/SAE 21434 Standards

für das Cybersecurity-Risikomanagement in Bezug auf Konzept, Produktentwicklung,

Produktion und Betrieb elektrischer und elektronischer Systeme (E/E) in

Straßenfahrzeugen zu erfüllen - einschließlich aller Komponenten und

Schnittstellen.