Studie Jeder zweite junge Deutsche engagiert sich ehrenamtlich / Sozialer Einsatz steigt mit höherem Einkommen

Koblenz (ots) -



- 73 Prozent interessieren sich für Politik, nur zwei Prozent für Parteien

- Wirtschaftswissenschaften beliebteste Studienfächer



49 Prozent der 15- bis unter 30-Jährigen engagieren sich in der Freizeit für

soziale oder politische Ziele. Am häufigsten sind sie in einem Verein, etwa für

Sport, Kultur oder Musik, ehrenamtlich tätig. 14 Prozent betätigen sich dort

ehrenamtlich, neun Prozent bei einer Feuerwehr, sieben Prozent in einer

Bürgerinitiative und je sechs Prozent bei Hilfsorganisationen wie Greenpeace

oder Fridays For Future. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie

"Flexkultur in Deutschland", für die im August 2022 insgesamt 3.000 Deutsche im

Alter von 15 bis 30 Jahren im Auftrag von Baulig Consulting befragt wurden.