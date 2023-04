European Bamboo Expo, 2.-3. Juni 2023 in Dortmund / Internationale Handelsmesse und Vorträge zur Förderung von Bambus als Material der Zukunft

Kürten (ots) - Die European Bamboo Expo ist ein wesentlicher Treffpunkt fürFachleute, Interessengruppen und Entscheidungsträger der Bambusbranche in Europamit einer globalen Perspektive. Sie findet am 2. und 3. Juni 2023 imDietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58 von 10.00 bis 19.00 Uhr, Dortmundstatt. Die Expo ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich und strebt an,Europas führende Messe für den Bambus-Handel zu sein. Die Bambus-EXPO bietetUnternehmen eine einzigartige Gelegenheit, ihre neuesten Produkte, Technologienund Dienstleistungen in der Branche zu präsentieren und Kontakte zu potenziellenGeschäftspartnern, Kunden und Regierungsbehörden zu knüpfen als auch Geschäfteabzuschließen und neue Projekte zu initiieren. Ziel ist, das Wachstum undInnovation in der Bambusbranche zu fördern. Die Teilnehmer können die neuestenTrends kennenlernen und neue Geschäftsmöglichkeiten für die europäischeBambusindustrie erkunden.Ein zentraler Baustein der Expo sind informative und wissenschaftliche Vorträgevon agierenden Fachleuten und Universitäten. Vertreter aus Ländern allerKontinente werden an der Expo teilnehmen und eine Plattform für eineninternationalen Austausch und Lernmöglichkeiten bieten. Führende Köpfe derBranche werden in aufschlussreichen Vorträgen und Podiumsdiskussionen Themen wiedie Integration von Bambus in Kohlenstoffmärkte, Investitionsmöglichkeiten,EU-Regulierungsstandards für Importe und Exporte, sowie strukturelleAnforderungen für das Bauwesen und innovative Produkte vorstellen. Besonderssoll die Bedeutung von Bambus für die mögliche und erhebliche Minderung des CO2im Klimakontext und seinen Beitrag für den Schutz der Umwelt in verschiedenenBereichen betrachtet werden.Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich als Aussteller registrieren oderan einem Workshop teilzunehmen, finden Sie auf der folgenden Webseitehttp://www.europeanbambooexpo.euOrganisatoren der Veranstaltung:- Weproductions, Marketing- und Eventagentur- Akademie für Internationale Zusammenarbeit e.V. (AFIZ)- BambooAgePressekontakt:Iraklis Kalamenios | Tel: 0049(0)16099066675 | Email:mailto:iraklis@weproductions.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169585/5490158OTS: Weproductions