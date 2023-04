Premstätten, Österreich und Essen, Deutschland (ots) -



- Neue LED-Flutlichtanlage in der Armin-Wolf-Arena basiert auf OSCONIQ® LEDs von

ams OSRAM verbaut im Hochleistungssystem von Musco Lighting

- Die Installation bringt die Lux-Werte im Stadion auf die hohen Standards für

Spielfeldbeleuchtung der Major League Baseball

- Die Armin-Wolf-Arena ist jetzt ein Vorzeigebeispiel für die Energieeffizienz,

Gleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit von OSCONIQ® LEDs in

Sportbeleuchtungsanwendungen



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

optischer Lösungen, und Musco Lighting, ein weltweit führender Hersteller von

Sportbeleuchtungsanlagen, haben die Leistungsdaten der OSCONIQ® LEDs von ams

OSRAM als Teil eines neuen Spielfeldbeleuchtungssystems vorgestellt - in der

Armin-Wolf-Arena, einem Baseballstadion in Regensburg.





In der neuen Flutlichtanlage des Stadions kommt das Total Light Control® - TLCfor LED-System von Musco Lighting zum Einsatz, das mit OSCONIQ® P 3737 LEDs vonams OSRAM bestückt ist, die die 5700K-Lichtquelle für die TLC for LED-Leuchtenliefern.Die Armin-Wolf-Arena wurde als Austragungsort für die World BaseballClassic-Qualifikationsspiele 2023 ausgewählt und musste ihreSpielfeldbeleuchtung aufrüsten, um die von der Major League Baseball (MLB)festgelegten Beleuchtungsstandards zu erfüllen.Die Flutlichtanlage hat das Stadion verändert, indem sie die Beleuchtungsstärkeauf dem Spielfeld um 85 Prozent erhöht und gleichzeitig den Stromverbrauch imVergleich zu den vorherigen Leuchten um 13 Prozent reduziert hat, so MuscoLighting. Die Beleuchtung erreicht eine extrem hohe Konsistenz undGleichmäßigkeit über das gesamte Spielfeld, während sie kaum Blendlicht erzeugtund nur wenig Licht außerhalb des Stadions streut.Das neue System erfüllt die Anforderungen der MLB an die Innen- undAußenfeldbeleuchtung und ermöglicht es der Armin-Wolf-Arena, Spiele auf demhöchsten Niveau des Weltbaseballs auszurichten, darunter das diesjährige WorldBaseball Classic Qualifier.Die TLC for LED-Technologie von Musco, dem weltweit führenden Unternehmen imBereich Sportbeleuchtung, wurde bereits in einigen der größten und bekanntestenProfistadien der Welt installiert. Die Entscheidung von Musco, die OSCONIQ® P3737 LEDs für das LED-System zu verwenden, fiel nach einer umfassenden Bewertungihrer Leistung in einer anspruchsvollen Anwendung, die auf einem hohen Mastmontiert ist.Chris Limpach, General Manager von Musco Europe, sagt: "ams OSRAM hat einenhervorragenden Ruf und setzt mit seinen LEDs höchste Standards. Wir sind stolzdarauf, dass wir die Armin-Wolf-Arena bei den Vorbereitungen für die WorldBaseball Classic unterstützen konnten und hoffen, dass das neueBeleuchtungssystem das Erlebnis für Spieler und Fans bei weiteren spannendenVeranstaltungen in der Zukunft noch verbessert.""Musco Lighting wird mit beeindruckenden Beleuchtungsanlagen in berühmtenStadien auf der ganzen Welt in Verbindung gebracht", so Peter Naegelein,Director Product Management OS IL bei ams OSRAM. "Es ist ein großes Privileg fürams OSRAMs OSCONIQ® LEDs, für das Musco-Projekt im Armin-Wolf-Stadion inRegensburg ausgewählt worden zu sein, das wir aufgrund eines großen, wichtigenProduktionsstandorts für ams OSRAM als 'Home Turf' betrachten. Die Entscheidungvon Musco für die OSCONIQ® P 3737 LEDs ist ein Beweis für das exzellente Designund die Zuverlässigkeit der OSCONIQ® LEDs sowie für die hervorragende Qualitätder LED-Fertigung von ams OSRAM."Weitere Informationen über die OSCONIQ® P 3737 LED gibt es hier (https://ams-osram.com/de/products/leds/white-leds/osram-osconiq-p-3737-3w-gw-pusta1-pm)Mehr über Musco Lighting finden Sie hier (http://www.musco.com/) .Pressekontakt:PressekontaktHilary McGuinnessTel.: +49 151 27670184mailto:hilary.mcguinnessfernholz@ams-osram.commailto:press@ams-osram.comams-osram.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166622/5490179OTS: ams OSRAM