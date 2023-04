Weiterstadt (ots) - > Top-Image: Leser wählen Skoda in fünf Kategorien zur

besten Marke



> Bestes Skoda Resultat in der Geschichte der Umfrage



> Marke Skoda geht als Gesamtsieger der Kategorien Mittelklasse und Kleine SUVs

hervor





Mit fünf Siegen fährt Skoda sein bislang bestes Ergebnis überhaupt bei der AUTOBILD-Leserwahl ,Die Besten Marken in allen Klassen'(1) ein. Über 42.000Teilnehmer haben abgestimmt und dabei ihre favorisierten Marken gewählt. Sowohlin den Segmenten Kompaktwagen, Mittelklasse und Mittlere SUVs setzt sich Skodamit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis durch. Zeitgleich haben die Leser dieMarke auch zum Gesamtsieger der Kategorien Mittelklasse und Kleine SUVs erkoren.Zum zwölften Mal konnten Leser bei der Kaufentscheider-Studie ,Die Besten Markenin allen Klassen' des Fachmagazins AUTO BILD für sich die Fragen beantworten:Welche Marke schneidet in Kategorien wie Qualität, Design undPreis-Leistungs-Verhältnis am besten ab, welche hat das beste Image? Insgesamtstanden 37 Marken in 14 Fahrzeugsegmenten zur Wahl. Pro Klasse wurde zusätzlichzu den Einzelwertungen ein Gesamtsieger ermittelt. Innerhalb eines Segmentskonnten dabei mehrere Modelle einer Marke vertreten sein - die Stimmvergabejedoch erfolgte stets für die gesamte Marke.Fünf Erstplatzierungen bescheinigen Skoda in diesem Jahr ein Top-Markenimageunter den AUTO BILD-Lesern. Es ist das beste Ergebnis des tschechischenAutomobilherstellers in der Geschichte der Wahl. In der Mittelklasse entscheidetSkoda mit dem Superb die Gunst der Teilnehmer für sich und gewinnt mit denmeisten Stimmen in der Wertung Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem setzt sichSkoda als Gesamtsieger gegen alle anderen Marken mit Mittelklassemodellen durch.Einen zweiten Gesamtsieg sichert sich der Autohersteller in der Kategorie KleineSUVs, in der Kamiq und Karoq vertreten waren.Zusätzlich zur Mittelklasse verzeichnet Skoda zwei weitere Erfolge für seinerstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis: Bei den Kompaktwagen - hier zähltenScala und Octavia zum Teilnehmerfeld - und den mittleren SUV übernimmt Skoda dieSpitzenposition der Wertung. Mit Kodiaq, Enyaq iV und Enyaq Coupé iV stellteSkoda bei den mittleren SUV gleich drei Fahrzeuge.(1) AUTO BILD Ausgabe 16/2023