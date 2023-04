Glaubwürdigkeit und Wettbewerbsvorteile Daniel Graf verrät, warum Qualitätssiegel für Unternehmer unverzichtbar sind (FOTO)

Berlin (ots) - Daniel Graf ist anerkannter Experte für Qualitätsmanagement und

Prozessoptimierung bei der IfDQ Audit GmbH. Als dieser hat er es sich zur

Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Umsetzung von Qualitätssiegeln wie den DIN-

und ISO-Normen zu unterstützen, sodass diese das Vertrauen und die Wertschätzung

ihrer Kunden und Geschäftspartner gewinnen. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen

mit offiziellen Zertifizierungen Kompetenz und Qualität ausstrahlen und so ihr

Business voranbringen.



Viele Unternehmer und Selbstständige sind echte Spezialisten auf ihrem Gebiet

und haben ihren Kunden eine hohe Sachkenntnis zu bieten. Allerdings fällt es

ihnen im allgegenwärtigen Wettbewerb oft schwer, sich von der Konkurrenz

abzuheben und als der Experte wahrgenommen zu werden, der sie sind. Gerade im

Online-Geschäft reagieren viele Kunden und Auftraggeber zunächst skeptisch und

legen immer mehr Wert auf unabhängige Bewertungen oder Kundenrezensionen, bevor

sie ein Angebot überhaupt in Betracht ziehen. "Im Grunde geht es hier um

fehlendes Vertrauen", erklärt Unternehmensberater Daniel Graf von der IfDQ Audit

GmbH. "In umkämpften Märkten wollen die Kunden unbedingt sichergehen, sich für

den besten Anbieter der Branche zu entscheiden - wer hier keine Referenzen oder

Qualitätssiegel vorweisen kann, hat als Unternehmer heute schnell das

Nachsehen."