Pflegekräfte sollen pflegen - den Rest macht jetzt ein neuer Roboter / Die pi4_robotics GmbH präsentiert den ersten Pflegeassistenzroboter der Welt, den Workerbot9 Care-home (FOTO)

Berlin (ots) - Mehr als 12 Kilometer laufen viele Pflegekräfte pro Tag. Eine

Strecke wie vom Brandenburger Tor nach Marzahn, etwa zum Unfallkrankenhaus

Berlin. In dessen direkter Nachbarschaft wurde heute ein Roboter vorgestellt,

der Pflegekräften bald einen Großteil ihrer Wege abnehmen könnte. Damit sie sich

endlich auf ihre qualifizierten Aufgaben konzentrieren können - überfällig in

Zeiten des Pflegenotstands. Die Johanniter wollen den Workerbot9 Care-home

demnächst in der Praxis einsetzen.



"Hallo, Frau Schultz, da sind sie ja!" Der neue Helfer im Pflegeteam hat sich

das Gesicht und den Namen seiner neuen Patientin schon gemerkt. Auf dem Weg an

ihr Bett umkurvt er wendig einen Besucher. Er bringt Frau Schultz ihr

Mittagessen samt Lieblingsgetränk und erinnert sie daran, ihre Medikamente zu

nehmen. Dann gleitet der Roboter aus dem Zimmer und fährt zum nächsten

Patienten.