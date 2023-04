LIQID bietet 2,5 Prozent Zinsen auf Vermögen bis zu 3 Mio. Euro (FOTO)

Berlin (ots) -



- 2,5 Prozent Zinsen: LIQID setzt ein starkes Zeichen für größere Vermögen

- Kapitalmarkt: Mittelfristige Aussichten trotz Volatilität besser als seit

Jahren

- LIQID Smart Start verbindet das Beste aus Tagesgeld und Kapitalmarkt

- LIQID Income als Anleihen-Strategie mit 3,5 Prozent Zielrendite



2,5 Prozent Zinsen - LIQID setzt neue Maßstäbe für größere Vermögen, sieht die

mittelfristigen Chancen aber unverändert am Kapitalmarkt. LIQID-Gründer und

Geschäftsführer Christian Schneider-Sickert ist überzeugt: "Attraktive Zinsen

sind eine Option, der Inflation entgegenzuwirken. Ein realer Vermögenserhalt

funktioniert aber nur über den Kapitalmarkt." Mit LIQID Smart Start baut das

Unternehmen eine Brücke zwischen Tagesgeld und Kapitalmarkt. Gleichzeitig stellt

es mit LIQID Income eine neue schwankungsarme Anleihen-Strategie mit 3,5 Prozent

Zielrendite vor.





"Nach den berüchtigten Verwahrentgelten klingen positive Zinsen wie einAufbruch, aber für Anleger:innen hat sich wenig geändert. Bei anhaltenderInflation bedeuten Tages- und Festgeld einen schleichenden, aber deutlichenWertverlust. Bedingt durch höhere Renditen bei Anleihen und reduzierteBewertungen bei Aktien sind die Aussichten am Kapitalmarkt heute besser als seitJahren. Für ein typisches 60:40 Multi-Asset-Portfolio liegt die mittelfristigerwartete Rendite bei 5,5 Prozent nach Kosten. Das ist 40 Prozent höher als imPrivatanleger-Boomjahr 2020 und deutlich über der erwarteten Inflation. Dennochverstehen wir, dass Anleger:innen Respekt vor unverändert volatilen Märktenhaben. Viele warten auf den idealen Einstiegszeitpunkt. Weil es diesen nichtgibt, möchten wir ihnen mit LIQID Smart Start eine Brücke in den Kapitalmarktbauen", sagt Christian Schneider-Sickert.Brücke zwischen Tagesgeld und Kapitalmarkt: LIQID Smart StartLIQID vereint mit dem neuen Smart-Start-Angebot das Beste aus zwei Welten. AbTag 1 profitieren Kund:innen von 2,5 Prozent Zinsen auf ihre Anlage. Danninvestieren sie entweder über bis zu 12 Monate gestaffelt in ihre individuelleStrategie oder entscheiden über die nächsten 6 Monate gemeinsam mit ihremBetreuer, welche Strategie am besten zu ihnen passt."Durch die direkte Verzinsung von 2,5 Prozent ist die Einstiegshürde so kleinwie lange nicht mehr. Gleichzeitig reduziert ein gestaffelter Einstieg denStress des versuchten Investment-Timings", sagt Christian Schneider-Sickert.Anleihen-Strategie mit 3,5 Prozent Zielrendite: LIQID IncomeAuch für Anleger:innen, die kurz- und mittelfristig nicht auf den Aktienmarktsetzen möchten, präsentiert LIQID eine neue Lösung. Die LIQID Income Strategieinvestiert in ein diversifiziertes Portfolio aus kurzlaufenden Anleihen-ETFs vonStaaten und Unternehmen mit hoher Bonität und ohne Währungsrisiken. Bei einerZielrendite von aktuell 3,5 Prozent pro Jahr erwartet das Unternehmen dabei sehrgeringe Schwankungen von unter 0,5 Prozent."In Verbindung mit Smart Start ermöglicht LIQID Income Anleger:innen, risikoarmvon der EZB-Zinswende zu profitieren, ohne sich unmittelbar am Aktienmarkt zuengagieren. Die erwartete Rendite liegt dabei deutlich über Tages- undFestgeld", sagt Christian Schneider-Sickert. Kunden und Interessenten können mitSmart Start sofort starten. LIQID Income wird in den nächsten Wochen verfügbarsein.Über LIQID Investments GmbH:LIQID, mit Sitz in Berlin, ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen,das sich auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Machern, Entscheidern undUnternehmen konzentriert. Das sind Menschen mit großem Einfluss auf unsereGesellschaft ohne die Chance auf einen echten finanziellen Impact. Hierverändert LIQID den Markt.Mit einem direkten Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die Zukunftsthemenentscheidend beeinflussen. Das stand vorher nur Personen mit sehr hohem Vermögenoffen. Davon können bei LIQID nun alle profitieren. Neben einem individuellenWealth Management ab 100.000 Euro gehören dazu professionell kuratiertePortfolios aus den weltweit führenden Private Equity-, Venture Capital- undPrivate-Real-Estate-Fonds ab 200.000 Euro.Seit 2017 wurde LIQID vom Wirtschaftsmagazin Capital jedes Jahr zu den bestenVermögensverwaltern in Deutschland gezählt. Aktuell verwaltet LIQID rund 2,5Milliarden Euro für seine Kunden. Mit starken und renommierten Partnern: HQTrust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt, die LGT, einePrivatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, sowie Project A, einBerliner Venture-Capital-Fonds.www.LIQID.de (http://www.liqid.de/)