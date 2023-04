HAMBURG (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie könnte einer Studie zufolge mit Investitionen in Höhe von rund 52 Milliarden Euro bis 2050 nahezu klimaneutral werden. Mit dem genannten Investitionsvolumen könnte das verarbeitende Gewerbe mehr als 90 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen vermeiden, berichtete der Kreditversicherer Allianz Trade am Donnerstag in Hamburg. Weitere Investitionen in ähnlichem Umfang sind aus Sicht der Allianz-Trade-Ökonomen für das Einfangen und Lagern der restlichen CO2-Emissionen notwendig.

Um eine annähernde Klimaneutralität im verarbeitenden Gewerbe bis 2050 zu erreichen, veranschlagt Allianz Trade weltweit Investitionen von rund 2,7 Billionen Euro; noch einmal 2,8 Billionen Euro kommen für das Thema Restemissionen dazu. Für die EU taxiert die Studie den Investitionsbedarf auf 210 beziehungsweise zusätzliche 310 Milliarden Euro. Für die Industrie könnten sich diese Investitionen nach Einschätzung von Allianz-Trade-Volkswirt Markus Zimmer relativ schnell bezahlt machen: Um eine Tonne CO2 pro Jahr zu vermeiden, seien durchschnittlich Investitionen von 790 Euro notwendig, rechnet er vor. "Bei dem aktuellen CO2-Preis würde sich die Investitionssumme also nach acht Jahren amortisieren."

Das verarbeitende Gewerbe sei "aktuell für etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich", schreibt Allianz Trade. "Fast drei Viertel davon entfallen auf die Eisen- und Stahlindustrie, die Chemiebranche sowie auf die Produktion von Zement und anderen nicht-metallischen Mineralien." Für Klimaneutralität sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen nötig: "Die Energieeffizienz muss erhöht werden, statt Kohle, Öl und Gas müssen Wasserstoff und Biomasse als Brennstoff verwendet werden und die Erzeugung von Wärme muss elektrisch erfolgen, beispielsweise über industrielle Wärmepumpen." Zudem müssten Technologien zur Kohlendioxidabscheidung und dauerhaften Lagerung eingeführt werden./kf/DP/nas