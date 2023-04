Bryan Garnier hebt Ceconomy auf 'Neutral' und Ziel auf 2,70 Euro

LONDON (dpa-AFX) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Ceconomy von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 1,90 auf 2,70 Euro angehoben. Der Prozess der Inflationsabschwächung dürfte im zweiten Halbjahr langwierig sein und den Einzelhandel mit Konsumgütern weiterhin beeinträchtigen, schrieb Analyst Clement Genelot in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürften vor allem die Märkte in Frankreich und Südeuropa leiden, während Deutschland von länderspezifischen Elementen profitiere. Dies habe ihn dazu veranlasst, die Aktie des deutschen Elektronikhändlers hochzustufen./edh/ck

