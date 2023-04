IhreApotheken.de Bundesweite Digitalisierungs-Offensive unterstützt Kampf gegen das Apothekensterben (FOTO)

Köln-Troisdorf (ots) -



- Digitale Initiative soll beitragen, zunehmendes Apothekensterben aufzuhalten,

eine drohende Unterversorgung in ländlichen Gebieten abzuwenden und Apotheken

und ihre Kunden digital zu unterstützen

- Start-up IhreApotheken.de hat flächendeckend schon tausende Apotheken als

Kooperationspartner gewonnen



Immer mehr Apotheken schließen sich der bundesweiten Digitalisierungs-Offensive

des erst im Jahr 2019 gegründeten Kölner Start-ups "IhreApotheken.de" an.

Aktuell nehmen schon über 7.000 Apotheken teil. Damit ist IhreApotheken.de

flächendeckend in Deutschland vertreten. Ziel ist es, dazu beizutragen, das

dramatisch zunehmende Apothekensterben(1) in Deutschland aufzuhalten und einer

drohenden Unterversorgung entgegenzuwirken. Nicht zuletzt auch in ländlichen

Gebieten, deren Bevölkerung ohnehin schon vom Ärztemangel betroffen ist. "Wir

wollen die lokalen Apotheken auf ihrem Weg in die digitale Welt unterstützen.

Sie müssen die Versorgung für die vielen Menschen sicherstellen, die täglich

Arzneimittel benötigen, aber auch die notwendige Beratung. Zumal die

Krankheitslast bei der wachsenden Zahl älterer und immer immobiler werdender

Menschen steigt." , so Simon Bücher, Geschäftsführer von IhreApotheken.de.